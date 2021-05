Koniec lešenárskym rúrkam. Zábradlie parku Drevný trh konečne vymenia

Po rekonštrukcii sa bude zamykať.

23. máj 2021 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Park na Drevnom trhu, ktorý je situovaný v centre Košíc, je už roky obkolesený poškodeným oplotením.

To nielenže špatí okolie, keďže niektoré jeho chýbajúce časti sú nahradené rôznymi kusmi železa, ale dokonca môže obyvateľov mesta či jeho návštevníkov ohrozovať.

Na túto skutočnosť vlani upozornil aj starosta Starého Mesta Igor Petrovčik (exSpolu), ktorý tvrdil, že magistrát je v oblasti nápravy dezolátneho stavu oplotenia nečinný.

Mesto sa bránilo tým, že by sa mal o opravu plota postarať Rotary klub.

Tri košické Rotary kluby do obnovy parku zainvestovali spolu so Správou mestskej zelene presne pred tromi rokmi, keď prešiel výraznou zmenou.

Zlá vizitka centra mesta

„Problém je so zábradlím, je zničené. Neviem, či sa to stalo pri nehode, ale skôr mám pocit, že časť niekto ukradol. Urgujem mesto, zábradlie má nahnuté špice, je v havarijnom stave. V niektorých miestach je doplnené lešenárskymi rúrkami. Nemyslím si, že je to dobrá vizitka pre historické centrum mesta,“ vysvetľoval Petrovčik.