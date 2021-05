Mesto doručuje rozhodnutia o poplatkoch za komunálny odpad a dane

Zaplatiť treba do 45 dní.

19. máj 2021 o 13:33 SITA

KOŠICE. Mesto Košice ako správca dane začalo s doručovaním rozhodnutí o poplatkoch za komunálny odpad, dani z nehnuteľností a dani za psa.

Tie doručujú do košických domácností zamestnanci mesta zväčša od 16.00 do 20.30, počas sobôt je to medzi 14.00 a 20.30.

Okrem nich doručuje rozhodnutia aj Slovenská pošta.

Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Osobne, poštou aj elektronicky

Celkovo bude do domácností v meste doručených v nasledujúcich dňoch 127-tisíc rozhodnutí prostredníctvom zamestnancov mesta Košice.

Ďalších približne 50-tisíc rozhodnutí bude doručených poštou a 15-tisíc elektronickou formou.

„Zásielky môžu prebrať do vlastných rúk len osoby, pre ktoré sú určené alebo tí, ktorí majú na to splnomocnenie. Po prevzatí rozhodnutí, teda odo dňa ich doručenia, má občan 30 dní na odvolanie sa, potom ešte ďalších 15 dní na zaplatenie. Každý má tak celkovo 45-dňovú lehotu na zaplatenie. Ak má daňovník v rozhodnutí uvedené, že napríklad poplatok za komunálny odpad alebo daň sú rozdelené do viacerých splátok, tak lehota tej prvej splátky predstavuje maximálne 45 dní od doručenia a tie ďalšie musí zaplatiť do dátumu, aký je uvedený v rozhodnutí,“ uviedla vedúca referátu daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice Tatiana Moleková.

Ako zaplatiť?

Najjednoduchším spôsobom, ako zaplatiť dane, je prevodom cez internet banking alebo naskenovaním QR kódu prostredníctvom mobilného telefónu.

Ďalšou možnosťou je navštíviť Magistrát mesta Košice, kde je pre záujemcov na prízemí hlavnej budovy pripravený nový kiosk.

Platba je možná hotovosťou alebo kartou. Počas úradných hodín bude pri kiosku stáť špeciálne vyčlenený zamestnanec, ktorý pomôže každému záujemcovi o zaplatenie.

Zároveň, tak ako po iné roky, bude aj teraz možné zaplatiť hotovosťou alebo kartou v pokladni, ktorá je takisto umiestnená na prízemí magistrátu.

V hotovosti alebo platobnou kartou je to takisto možné urobiť aj na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.