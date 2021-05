Sanitky pri vjazde k urgentnému príjmu košickej nemocnice vytriasajú pacientov

Diera núti vodičov k opatrnosti.

22. máj 2021 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Výtlk pri vjazde k urgentnému príjmu v areáli Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) na Triede SNP v Košiciach bráni sanitkám v plynulom prechode s prevážanými pacientmi.

Diera v asfalte je široká takmer meter a je aj poriadne hlboká.

Zamestnanci: Nech kúpia studený asfalt

Niektorí vodiči sanitiek, prevozných služieb či zamestnanci sa hnevajú.

Pacientom chcú totiž poskytovať čo najväčší komfort a po jazde na neraz deravých cestách ich čaká takéto prekvapenie aj priamo v areáli nemocnice.

„Je to hrôza. Čudujeme sa, že tam ešte budúca mamička neporodila, keď ju so sanitkou nadhodilo. Vstup na urgentný príjem je úplne rozbitý. Má to za následok diskomfort pre pacientov pri príchode sanitky. Veď oni tam musia dušu vypľuť,“ sťažujú sa zamestnanci nemocnice.