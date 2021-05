V Košiciach protestovala matka, ktorej manžel odviedol ich dieťa do Ruska

Bez jej súhlasu mu zmenil aj občianstvo.

21. máj 2021 o 16:27 Lenka Haniková, Judita Čermáková

KOŠICE. Pred budovou Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach sa v piatok poobede uskutočnilo verejné zhromaždenie proti únosom detí do zahraničia.

Organizátorkou bola Ľubomíra Hnatič, matka šesťročného dievčatka, ktoré jej manžel odviezol do Ruska. Ona učí na košickom gymnáziu. Ešte pred zhromaždením Korzáru vysvetlila, že chce len upozorniť na svoju situáciu.

Košičan Slavomír Hnatič zobral pred dvoma rokmi ich v tom čase štvorročnú dcéru do Ruska, kde bol vyslaný v roku 2015 pod záštitou SAV na medzinárodný výskum za účelom reprezentácie slovenskej vedy.

Medzitým sa o opatrovníctvo medzi manželmi viedli spory.

Od jeho posledného odchodu do Ruska v roku 2019, keď zobral aj dcéru, sa už do Košíc nevrátil. V súčasnosti má byť v ruskom Dubne.

Ľubomíra Hnatič nám potvrdila, že súd v lete 2020 napokon zveril dcéru jej a podľa portálu Aktuality.sk polícia vyhlásila po jej manželovi pátranie. Ten rozhodnutie súdu ignoruje.

Dcéru premiestnil neoprávnene

Matka dieťaťa chcela zhromaždením poukázať aj na to, že manžel v januári tohto roka oznámil slovenskému veľvyslanectvu v Moskve, že on a jeho dcéra už nie sú občanmi Slovenskej republiky.

„Slavomírovi Hnatičovi som nikdy neudelila súhlas na to, aby s dcérou vycestoval do cudziny, a rovnako tak som nikdy nevyslovila súhlas so zmenou štátneho občianstva našej dcéry. Práve naopak. Ministerstvo zahraničných vecí 15. októbra 2020 notifikovalo ruskú stranu o zverení dcérky do mojej starostlivosti, ako aj môj nesúhlas udeliť dcérke ruské štátne občianstvo,“ vysvetlila pre Korzár.