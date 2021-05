Rómska splnomocnenkyňa chce ľudí z osád presvedčiť na očkovanie youtube videami

Mnohí o vakcinácii proti korone netušia.

26. máj 2021 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Veľká časť obyvateľov nelegálnych osád na území Košíc nemá o očkovaní proti koronavírusu ani elementárne informácie. Vyplýva to z našich rozhovorov s miestnymi ľuďmi.

Ukázalo sa, že mnohí ani len netušia, že vakcinácia prebieha už niekoľko mesiacov a je možné sa na ňu prihlásiť.

Tí, ktorí o očkovaní vedeli, sa však vakcín obávajú. Sami priznávajú, že majú málo informácií.

Otázka: Je to povinné?

Vedia málo o očkovaní, ešte menej o tom, či si už niekto nechal vakcínu pichnúť.

„Ak by niekto bol očkovaný, vedeli by sme o tom všetci. Po okolí tu žije v chatkách veľa rodín a nikto očkovanie nespomenul. Ani ja neviem o tom, že by sa tu dakde očkovalo proti korone,“ reagovala s prekvapením Slávka, ktorá býva so svojou rodinou v osade "za malou stanicou".

Podľa nej sa o registrácii na očkovanie nemali tamojší odkiaľ dozvedieť.