Šéfka knižnice: Niektorí rodičia nás kritizujú za tituly s kontroverznými témami

Pýtajme sa detí, ako ich chápu, hovorí.

29. máj 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Blíži sa Medzinárodný deň detí, neobyčajný sviatok plný smiechu, hier, zážitkov a darčekov. Mnoho rodičov chce možno práve v tento deň venovať svojmu potomstvu niečo pekné, ale aj hodnotné, čo zaujme, poučí a zabaví zároveň. A pritom je tu jednoduchá voľba - kniha. Ako sa však zorientovať na trhu detskej literatúry? Aké chyby robia rodičia najčastejšie a ako pracovať s knihami, ktoré sa venujú aj ťažkým či kontroverzným témam? Rozprávali sme sa s riaditeľkou Knižnice pre mládež mesta Košice KAMILOU PREXTOVOU.

Vedia sa dospelí zorientovať na trhu s detskými knihami a vybrať kvalitnú a vhodnú literatúru pre deti alebo skôr idú štýlom pokus-omyl?

- Rodičia plávajú v mori plnom kníh, to je pravda. Orientovať sa, ktoré knihy sú dobré alebo zlé a ktoré knihy vybrať, je veľmi ťažké. Treba si dať poradiť skúsenými knihovníkmi, kníhkupcami alebo prečítať recenzie na knihy, aj to je cesta ako si pomôcť ako rodič.

Kde robia rodičia pri výbere kníh najväčšie chyby?

- Chyby nerobia rodičia zámerne, ale nevedia ako hľadať tie dobré knihy. Tú najväčšiu robia vtedy, keď vyberú knihu, ktorá sa páči im a nie samotným deťom.

Čo by ste im teda poradili, aby sa vedeli odosobniť a pozerali sa na knihu viac z pohľadu detského čitateľa a jeho potrieb?

- Rodičia, zoberte svoje deti do knižnice alebo do kníhkupectiev priamo medzi regály. Nechajte ich vybrať si knihu, ktorá ich samých zaujme. Budú mať z toho jedinečný zážitok a určite si tú knihu budú chcieť prečítať. Každej vekovej kategórii sa páči niečo iné, tak je to aj pri knihách.

Deti si však často vyberajú impulzívne a prvoplánovo, nedívajú sa na to, či im kniha prinesie niečo hodnotné, ani či je pre ne vhodná. Rodiča skôr budú zaujímať tieto veci. Podľa čoho teda dokáže zistiť, či kniha, ktorú vyberá, bude pre dieťa dobrá?