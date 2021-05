Umením pomáha prekonať traumy: Pretláčaním svojich predstáv dieťa nerozvíjame

Kreativitu zabíja aj kritika v škole.

29. máj 2021

Dbať na psychické zdravie detí je obzvlášť dnes rovnako dôležité ako u dospelých. Košická arteterapeutka LINDA VAN DALEN hovorí, že medzi jej najmladších klientov patria aj šesťmesačné batoľatá. Aj tie môžu prežívať traumu, strach a stres, no prejaví sa to až neskôr, vysvetľuje. Rodičia, ktorí ich na terapiu privedú, čakajú, že sa po troch sedeniach vec vyrieši. Pritom sú to často práve oni, kto potrebuje odbornú pomoc, myslí si. Arteterapeutka v rozhovore tiež priblížila, čo môže spôsobiť kritika a neprijatie diela dieťaťa a ako by mala vyzerať výtvarná výchova v škole.

Ako taká arteterapia funguje?

- Ako to už naznačuje názov, arteterapia, teda liečba umením, je tvorba, pri ktorej sa kladie dôraz na jej proces. Samotný výsledok je v úzadí a vytvorené dielo sa nehodnotí. Tvorba je slobodná a mala by byť hravá.

Počas arteterapie je vaša ruka akoby ventilom, cez ktorý sa vaše podvedomé alebo nevedomé emócie, hlboko ukryté spomienky či skúsenosti dokážu dostať von. Počas sedenia často dochádza k aha momentu, kedy si človek uvedomí neraz zásadné alebo dôležité veci vo svojom živote . Tento proces je liečivý.

Jednotlivé techniky a arteterapeutické aktivity sa potom prispôsobujú klientovi. Je potrebné poznať jeho anamnézu, aby sme mu neuškodili a naopak dokázali efektívne nastaviť priebeh terapie a liečbu. Na jednotlivé ťažkosti a diagnózy existujú arteterapeutické aktivity a postupy, ktoré by arteterapeut mal ovládať a mať s nimi skúsenosť.

A ako v každej psychoterapii, aj v arteterapii je veľmi dôležitý bezpečný vzťah medzi terapeutom a klientom. Klient potrebuje cítiť, že nech sa počas sedenia deje čokoľvek, arteterapeut situáciu zvládne a podrží ho.

Čo konkrétne si pri procese tvorby všímate?

- Už od prvého kontaktu pozorne sledujem klienta. Všímam si jeho spôsob komunikácie, prvé stretnutie, reč tela, aké miesto si na tvorbu vyberie, farby, materiál, spôsob tvorby, mimiku tváre. Toto všetko je veľmi dôležité a pomáha mi to spoznať ho, identifikovať a pomôcť mu.

Dokáže arteterapia pomôcť aj ľuďom s vážnymi patologickými problémami, hlbokými traumami či poruchami osobnosti?

- Arteterapia sa využíva aj u pacientov trpiacich psychickými chorobami a je pre uvoľnenie vnútorného napätia a schopnosti touto formou komunikovať veľmi prínosná. Mám skúsenosti s pacientmi so schizofréniou či hraničnou poruchou osobnosti. S touto cieľovou skupinou však, podľa môjho názoru, treba pracovať veľmi opatrne, pod dohľadom lekára a mal by to byť skúsený arteterapeut. K týmto ochoreniam mám veľký rešpekt, a preto pracujem s dospelými klientmi, ktorí majú traumu, depresiu, prechádzajú náročným životným obdobím či stratou. Arteterapia im to pomáha prekonať a naučiť sa aj napriek ťažkej alebo náročnej minulosti žiť plnohodnotný život.

Pri svojej práci sa venujete širokej škále ľudí od batoliat až po dospelých zrelých ľudí. Ktorá veková kategória vyhľadáva arteterapiu najčastejšie?