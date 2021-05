Začala sa výstavba nového mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou

Dodávateľ prác plánuje práce ukončiť v decembri.

27. máj 2021 o 13:31 (aktualizované 27. máj 2021 o 14:19) SITA, Kristián Sabo, Judita Čermáková

KYSAK, VEĽKÁ LODINA. Košický samosprávny kraj (KSK) začal práce na výstavbe nového mosta nad riekou Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v okrese Košice-okolie za viac ako 1,7 milióna eur.

Ako prvé budú vykonané búracie práce na spodnej stavbe pôvodného mosta, konkrétne na oporách a pilieroch.

Prípravné práce odštartovali v pondelok 24. mája.

Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Táto rekonštrukcia bude najväčšou investíciou v rámci opráv mostov v našom kraji v tomto roku, a to nielen finančne, ale aj čo sa týka rozsahu prác. Nakoľko podľa posudku spodnej stavby je potrebné zrekonštruovať aj základové piliere a opory, a vybudovať novú nosnú konštrukciu, môžeme hovoriť o kompletnej výstavbe nového mosta. S takýmito veľkými projektmi už máme v našom kraji skúsenosti. Tak, ako sme pred dvoma rokmi zvládli výstavbu mosta v Strážskom, urobíme maximum aj teraz tak, aby sa obyvatelia opäť vedeli bezpečne dostať z Kysaku do Veľkej Lodiny,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Podľa jeho slov začínajú s budovaním nových pilierov, nadstavbou stredového piliera a nasledovať bude výstavba mostovky.

Prvá časť prác bude prebiehať do konca augusta, zvyšné stavebné práce chcú ukončiť do 18. decembra 2021.

„Na základe zmluvy má dodávateľ, spoločnosť Váhostav-SK, dokončiť stavbu do februára 2022, my však veríme, že momentálne stanovený harmonogram prác stihne urobiť do tohtoročných Vianoc. Za 209 dní by mal byť postavený nový most,“ vraví župan.

Rozsah prác

Pôvodnú predpätú konštrukciu nahradia železobetónové jednoliate nosníky.

Nový most bude o čosi širší ako pôvodný, jeho dĺžka bude 56 metrov a šírka 11 metrov.

„Most bude pripravený na 100-ročnú vodu, bude o 80 centimetrov vyšší a postavený inou technológiou, keďže pôvodný držal na predpätých lanách, s čím nemáme dobré skúsenosti. Všetky mosty s touto konštrukciou v kraji dožívajú. Cena sa, napriek požiadavke vodohospodárov o navýšení mosta, nemení. Chceme, aby obyvatelia veľkej a Malej Lodiny trpeli čo najkratšie,“ doplnil Trnka.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj výstavba konštrukčných vrstiev novej vozovky, úprava jej podložia a izolácie, osadenie mostných ríms, zábradlí, zvodidiel či úpravy pod mostom.

Tieto práce budú prebiehať v poslednej etape, v jesenných mesiacoch.

Dodávateľ prác: Problémy môže narobiť povodeň

Obchodný riaditeľ Váhostavu, divízie Východné Slovensko, Mojmír Štefanec doplnil, že predbežné stavebné povolenie nadobudlo platnosť v pondelok.

„Môžeme začať robiť. Momentálne začíname, termín stavebných prác je síce stanovený na koniec roka, ale sú tu parametre, ktoré nás môžu ovplyvniť a čas natiahnuť. Napríklad povodne. Desať týždňov budeme pracovať priamo v toku, zrealizujeme nosnú konštrukciu. Garantujeme, že ak nebudú problémy z vyššej moci, most dokončíme skôr, ako je stanovené v zmluve.“

Do ukončenia výstavby nového mosta bude vodičom k dispozícii obchádzková trasa vedúca cez osadu Sopotnica.

Na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky Správa ciest Košického samosprávneho kraja komunikáciu opravila, osadila zvodidlá a časť úseku rozšírila.

Výstavbu mosta financuje Košický samosprávny kraj zo svojho rozpočtu a podľa zmluvy by mala byť ukončená vo februári budúceho roka, no ako spomenul župan, práce chcú dokončiť ešte tento rok.