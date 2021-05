Kolega usmrteného cyklistu: Každý tréning stretnem nejakého blázna za volantom

Autá obiehajú bicykle hlava-nehlava, vraví.

28. máj 2021 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE, PREŠOV, LEMEŠANY. Tragická smrť profesionálneho cyklistu Adriána Babiča z Popradu, ktorý zomrel v stredu podvečer pri dopravnej nehode neďaleko Lemešian, zasiahla celú cyklistickú komunitu.

Jedným z tých, ktorí sa s Adriánom stretávali na trati pretekov a poznali sa aj osobne, bol Jakub Kurty, slovenský reprezentant v cyklokrose a horskej cyklistike.

Jazdci sa zoznámili ešte počas juniorských čias.

Kamarát zomrel 5 minút od jeho domu

„Málokto je na Slovensku profesionál. Jedným z nich bol Aďo, živil sa cyklistikou a popri tom si robil školu. Keď som si ráno prečítal o nehode, zostal som ako obarený. Je to tragédia. Dnes som sa napríklad chystal trénovať na cestu, no som z toho tak vykoľajený, že neviem, čo ďalej. Dokonca sa to stalo asi 5 minút od môjho domu. Poznám to miesto a chodievam tade pravidelne bicyklovať,“ povedal Jakub na úvod.

Podľa jeho slov ide o jeden z úsekov cesty medzi Košicami a Prešovom, ktoré sú pre cyklistov rizikové.