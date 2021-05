Pri nemocnici v Šaci stojí špeciálny kamión. Lekári v ňom operujú

Skúšajú si najmodernejšie metódy.

29. máj 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Lekárom z Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa naskytla unikátna príležitosť pre nácvik artroskopických operačných techník.

Priamo v areáli zdravotníckeho zariadenia sú v piatok 28. a v sobotu 29. mája k dispozícii operačné sály v špeciálnom kamióne. V ňom si odborníci skúšajú najmodernejšie metódy operácií kĺbov na humánnych preparátoch.

Na Slovensko dorazilo toto mobilné laboratórium len po druhýkrát. Keďže sa na workshopy tohto typu cestuje predovšetkým do zahraničia, pre slovenských ortopédov to predstavuje veľký prínos.

„Operačné kurzy na kadáveroch patria k najviac hodnoteným a váženým. Operatér má pri sebe školiteľa a ten ukazuje a kontroluje operačný postup určitého typu operácie. Školenec má jedinečnú možnosť priamo, bez časového stresu - pomaly a postupne exaktne vykonať operáciu. Myšlienka, prečo vytvoriť túto akciu, vznikla ešte pred koronavírusovou krízou u nás na klinike, pretože do operačných odborov prichádzali mladí šikovní ľudia a uvedomovali sme si, že nie je jednoduché, aby mali začínajúci lekári umožnené cestovať do zahraničia," vyjadril sa MUDr. Maroš Varga, vedúci lekár Šport-artro centra a námestník LPS pre ambulancie.

Jedna medicínska rodina

Doktor Varga za školiteľov hovorí, že gro operačnej praxe získali práve vďaka kadaveróznym kurzom a cestovaniu.

„Teraz je to naozaj ťažké, preto nám napadla myšlienka dopraviť kadávery na Slovensko. Potom prišla korona, ktorá nás zastavila, a medicína sa presunula do virtuálnej formy, ale nepáčila sa mi podoba školiť operatéra online," vyjadril sa MUDr. Varga.

Riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák je zástancom toho, že čo človek vidí a urobí, to sa nedá nahradiť online prezentáciou.

„Chcel by som poprosiť kolegov, aby sme v tom, čo teraz začneme, pokračovali aj naďalej, aby sme z Košíc urobili jednu medicínsku rodinu a budeme si navzájom prospešní v podobných aktivitách. Verím, že túto snahu má každý, lebo nikto nemôže povedať, že raz nebude potrebovať pomoc odborníka. Neviem si predstaviť, že ma bude operovať niekto, kto sa učil cez YouTube, niekto, kto si nevie navliecť rukavice,“ vyjadril sa MUDr. Rusnák.

Trénujú na kadáveroch

Tréningový kamión vo svojom interiéri ponúka mobilné laboratórium s dvomi plne vybavenými operačnými sálami pre nácvik artroskopických operačných techník, ako sú stabilizácia ramena, zošitie rotátorovej manžety či meniskov, ošetrenie chrupaviek aj ďalšie zložitejšie úkony.

Lekári trénujú na kadáveroch, teda humánnych preparátoch. Ide o telá nebohých ľudí, ktorí ešte za života súhlasili s tým, že po smrti poskytnú svoju telesnú schránku na študijné účely.

„Kadávery pochádzajú od darcov, prichádzajú konzervované len chladom, bez nejakých chemických konzervantov, čo zaručuje po rozmrazení takmer identické vlastnosti tkanív ako v prirodzenom stave. Všetky sú, samozrejme, vyšetrené na HIV, hepatitídu C a ďalšie nebezpečné ochorenia, tým pádom sú úplne bezpečné. Samozrejmosťou je vysoko etické zaobchádzanie s nimi, to znamená, že po ukončení kurzu si ich preberá pohrebná služba a naloží s nimi v súlade s etickými pravidlami, a teda nasleduje kremácia a pohreb,“ vyjadril sa Marcel Benko, regionálny manažér spoločnosti Arthrex, ktorá priviezla kamión do Košíc.

Podpora slovenským lekárom

V Európe má celkovo päť takýchto mobilných laboratórií. Plne zapadajú do jej firemnej filozofie.

„Od začiatku svojej existencie kladie naša spoločnosť obrovský dôraz na vzdelávanie lekárov. Jasným dôkazom je najväčšie európske tréningové centrum v Mníchove, kde je k dispozícii 45 plne vybavených operačných staníc. Bohužiaľ, pre pandémiu covid-19 sa lekári na také tréningy nemohli dostať už dlhšie než rok. Vzhľadom na nové metódy ošetrenia sme vnímali dôležitosť ponúknuť tréningovú a vzdelávaciu podporu aj lekárom na Slovensku v takto ťažkom období,“ uviedol Tomáš Mucha, riaditeľ spoločnosti Arthrex pre Českú republiku a Slovensko.

Menšie zásahy do organizmu, rýchlejšia rekonvalescencia aj menšie riziká pre pacienta, to sú hlavné výhody artroskopických operácií kĺbov.

Artroskopicky, teda šetrnejšie, sa operujú kolená, ramená, bedrá, členky, lakte alebo zápästia.

Lekári si môžu vyskúšať najmenej invazívne metódy, takzvané nanoskopie, keď sa operácia vykonáva už len optikou a nástrojmi veľkosti ihly a v lokálnej anestézii.