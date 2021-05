Košický Korzár Večer: Prečo sa turisti v meste nezdržia a ako sa majú ľudia v Mašličkove

Pestré čítanie z metropoly východu.

30. máj 2021 o 0:00 Anna Novotná

Košický Korzár Večer vám každý týždeň prináša pestrú zmes článkov z metropoly východu - zaujímavosti, príbehy, reportáže i pohľady do histórie. Nenechajte si ich ujsť.

Tentoraz sme sa pozreli bližšie na záujem či skôr nezáujem turistov o Košice, navštívili sme biednu osadu na periférii a prinášame aj inšpiráciu z Ťahanoviec, kde si poradili s problematickým chodníkom. Nechýba tradičný storočný exkurz do starých Košíc a seriál z dielne najznámejšieho potulkára Milana Kolcuna.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prídu, pozrú, pofotia a odídu. Košice si chcú turistov pripútať na dlhší čas

Centrum mesta je pre turistov príťažlivé. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

O tom, že Košice majú čo turistom ponúknuť, niet ani najmenších pochýb. Nádherné centrum mesta s gotickou perlou - Dómom sv. Alžbety, krásne parky s fontánami, múzeá, galérie, zoologickú či botanickú záhradu.... Naozaj si môže každý vybrať. Avšak je tu aj problém.

Turisti prídu, čo-to si pozrú a odchádzajú. Väčšina sa tu ani neubytuje, len si do Košíc, skrátka, odbehne a ide ďalej - do prírody, na kúpalisko, za ďalšími pamiatkami.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Visit Košice sa to rozhodla zmeniť. Urobili prieskum, z ktorého sa dozvedeli, ako turisti mesto vnímajú a aj to, čo by ich motivovalo zostať v Košiciach dlhšie.

Aké informácie prieskum priniesol a akú stratégiu pre metropolu východu pripravujú, si prečítajte v téme Kataríny Gécziovej:

Pamiatky vraj nestačia, chce to život. Košice menia svoj turistický imidž. Nemajú byť viac vyleštenou gýčovou destináciou

Videá, stratégie, kampane. Turisticky atraktívne Košice stoja desaťtisíce. Oplatí sa to, sľubuje si Visit Košice

Turisti prídu do Košíc na pár dní, potom ľutujú, že neostali dlhšie, hovorí sprievodca Kolcun. Mladých zaujíma obchodné centrum

Má 23 rokov a päť detí, ktorým pri daždi zateká do postieľky

Absolútna chudoba v Mašličkove. (zdroj: mesto Košice)

Mašličkovo je mimoriadne smutné miesto na mape Košíc.

Osada vznikla nelegálne pri sídlisku Lunik IX po tom, čo mesto zbúralo zdevastované bytovky, a nikto z nás, ktorí máme strechu nad hlavou a teplú posteľ, si nevie predstaviť, aké je to žiť v takýchto búdach.

Mesto sa v spolupráci s Nadáciou Dedo rozhodlo zistiť, koľko ľudí býva na jeho území v neistom alebo nevhodnom prostredí. A aspoň niektorí z nich by mohli mať šancu zmeniť to a dostať skutočné bývanie.

Dobrovoľníci počas uplynulých dní navštívili lokality, kde sa bezdomovci zdržujú, aby zmapovali ich počty aj podmienky, v ktorých žijú.

V Mašličkove sme sa k nim pridali aj my.

Prečítajte si reportáž Jany Ogurčákovej, ktorá človeka núti zamyslieť sa.

Stačil nápad, ochotný darca a podmočený chodník sa zmenil na záhradu

V záhrade voda po daždi rýchlo vsiakne. (zdroj: Ľubomír Lehotský)

Ten chodník hneval Ťahanovčanov dlhé roky. Po každom daždi tam zostali mláky stojatej vody, ktorá nevoňala a ani nevyzerala práve vábne. Situácia sa opakovala s topiacim sa snehom.

Že by to chcelo riešenie, to bolo všetkým jasné, no problémom bolo, kto, ako a za čo to urobí.

Až Žabky, čo je košické občianske združenie, prišli s nápadom, ako s problémom pohnúť.

A tak zo žaburiny vznikla krásna dažďová záhrada. Veď kliknite a posúďte sami.

Čím žili Košice pred sto rokmi? Hľadali divocha na Bankove

Takto kedysi vyzerala Mlynská ulica. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Tomáš Ondrejšík je historik, ktorý pracuje ako knihovník - regionalista vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach a venuje sa regionálnym dejinám.

Vďaka bohatému archívu starých novín vie, čím žili Košice v minulosti, napríklad pred sto rokmi.

Pravidelne pre vás pripravuje výber starodávnych novinových článkov, ktoré hovoria o udalostiach v meste aj okolí Košíc. Tentoraz si môžete prečítať o slúžke, ktorá svojim zamestnávateľom vybielila byt, o záhadnom divochovi z Bankova a ďalšie zaujímavosti.

Nahliadnite s nami do histórie vďaka pravidelnej a obľúbenej rubrike zostavenej z dobovej tlače.

Prečítajte si aj ďalšie články

Nie je sprejer ako sprejer. Namiesto čmáraníc stvoril na stene školy monumentálneho Štefánika. Mladého Košičana občas považujú okoloidúci za vandala

Košickí žobráci. Dávate almužnu alebo ich zďaleka s opovrhnutím obchádzate? Nechceli by sme sa s nimi na ulici meniť

Ak sa vám newsletter Košický Korzár Večer páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber , ako aj na odber našich ďalších newsletterov Denný newsletter Korzára , Víkendové čítanie Korzára , Výber redakcie Korzára a Podcasty Korzára .