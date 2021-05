Z Košíc do Dobšinej vyrazil nostalgický vlak. Cestujúci zažili jazdu ako spred 50 rokov

Na trati premávajú už len nákladné vlaky.

29. máj 2021 o 14:49 TASR

KOŠICE. Z košickej železničnej stanice vyrazil v sobou ráno nostalgický vlak do Betliara, Dobšinej a späť.

Prvý Veľký vlakový výlet z Košíc pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí pripravili nadšenci z občianskeho združenia Detská železnica Košice.

Vlak zostavili z nostalgických červenožltých motorových vozňov Orchestriónov (M 810.626).

Kaštieľ aj evanjelický banský kostol

Ako uviedol riaditeľ OZ a organizátor podujatia Ľubomír Lehotský, cestujúci tak môžu zažiť jazdu historickým vláčikom ako zhruba pred 50 rokmi.

Po uvedenej trati v súčasnosti premávajú už len nákladné vlaky, osobná doprava do Dobšinej je od roku 2003 zastavená.

„Preto je vypravenie tohto nostalgického vlaku výnimočnou udalosťou nielen pre našich cestujúcich, ale aj tunajších obyvateľov,“ povedal.

Cestujúci si môžu zvoliť dlhší pobyt v Betliari alebo počas jedného dňa absolvovať návštevu dvoch destinácií - Betliar aj Dobšinú.

V Betliari pripravili mimoriadnu prehliadku kaštieľa na tému Život detí v kaštieli.

V Dobšinej zas navštívia banícky evanjelický kostol z 15. storočia so vzácnymi minerálmi na oltári.

Život baníkov im priblíži aj banská izba.

Plní aj napriek počasiu

Kapacitu vlaku, ktorú čiastočne znížili z dôvodu komfortu, naplnili.

Predstavuje približne 130 ľudí.

„Je to už naša druhá jazda v tejto sezóne. Tá prvá bola takisto pomerne plná, a to aj napriek tomu, že bolo veľmi zlé počasie. Verím, že ľudia chcú cestovať, spoznávať Slovensko a pekné kúty, kde by sa možno len tak nevypravili. Ale keď už idú s nejakým sprievodom, ktorý im narysuje cestu a program, tak sa potom radi vydajú,“ doplnil Lehotský s tým, že nostalgické jazdy organizujú od roku 2009.