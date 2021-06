Nový šéf nemocnice poslal životopis, minister ho menoval o štyri dni: Nekomentujem

Prečo skončil v Šaci, sám nevie, tvrdí.

1. jún 2021 o 12:05 Jaroslav Vrábeľ

KOŠICE. Pred mesiacom počas návštevy štátnej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sa nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) vyjadril, že žiadne personálne zemetrasenie v nemocniciach na východe nechystá. Krátko nato, uprostred mája, bol ministrovi adresovaný anonymný podnet, písaný údajne nespokojným zdravotníckym personálom UNLP. Ten obviňoval vedenie nemocnice na čele s jej generálnym riaditeľom Vladimírom Greššom z neschopnosti a arogancie a v bodoch uvádza, podľa autorov listu, pochybenia a podozrenia za uplynulý rok, odkedy nemocnici šéfoval Grešš. Toho v pondelok 31. mája Lengvarský odvolal a do funkcie vymenoval Jána Slávika. Nový šéf UNLP v utorok, počas prvého dňa v novej práci, odpovedal na otázky Korzára.

Budete sa aj vy nejako zaoberať podnetom na bývalého riaditeľa Grešša, ktorý bol nedávno adresovaný ministrovi Lengvarskému?

Dnes ráno som prišiel z Bratislavy, menovací dekrét som dostal iba včera večer okolo štvrť na osem a teraz (v utorok dopoludnia – pozn. red.) sa ešte len idem rozprávať s bývalým generálnym riaditeľom. Momentálne nebudem dávať žiadne vyhlásenia. Som taký typ človeka, že sa chcem porozprávať s ľuďmi, aj s bývalým generálnym riaditeľom, čo sa vlastne deje. Nemám žiadne indície, že by bolo nejaké pochybenie. Ale keď budem mať a keď mi dáte čas, tak vám dám vyjadrenie.

Ja som bol prvýkrát na ministerstve včera, som človek, ktorý je zvonku. Robil som síce 18 rokov v nemocnici na Triede SNP anestéziológa plus ordinára pre anestézie a zástupcu primára, ale to je všetko. Takže pomery poznám skôr ako lekár, ale nie to, čo sa dialo teraz v nemocnici za čias generálneho riaditeľa Grešša. Ja toto nikdy nerobím, že hneď kritizujem a hodnotím človeka podľa toho, čo rozprávajú médiá alebo zdroje zvnútra. Musím si to preveriť, overiť, získať informácie a potom vám dám vyjadrenie.

Ak sa stalo niečo nekalé alebo nelegálne, majú to riešiť orgány činné v trestnom konaní. Ja si ten podnet prečítam, zistím, o čo ide, a budem komunikovať aj s bývalým generálnym riaditeľom, či je to pravda alebo čo sa udialo, ale teraz k tomu žiadne závery robiť nebudem.

Medicínski riaditelia nemocnice Peter Kizek a Martin Paulo boli v pondelok tiež odvolaní spolu s Greššom?