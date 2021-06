Najmladší košický poslanec Za ľudí: Podpásové, Remišová ignoruje Kisku, nie sme kolíci

Nový šéf? Kolíková, Šeliga alebo Ledecký.

2. jún 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. „Strana Za ľudí sa stala rukojemníkom predsedníčky strany, ktorá namiesto posilňovania straníckeho imidžu aktívne pracuje na jeho rozbíjaní a poškodzovaní povesti jej najznámejších tvárí,“ napísala v otvorenom liste mládežnícka organizácia strany k aktuálnemu dianiu.

Stranu nateraz vedie vicepremiérka Veronika Remišová. Napriek požiadavkám členov doteraz nezvolala mimoriadny snem, kde sa má rozhodovať aj o lídrovi Za ľudí.

Najmladší košický poslanec Kristián Tomčo (Za ľudí) je členom predsedníctva mládežníckej organizácie strany. Hovorí, že za prepad preferencií môže vedenie. (Rozhovor vznikol v utorok ešte pred večerným stretnutím predsedníctva strany.)

V utorok odvolala Veronika Remišová generálneho manažéra strany. Prekvapilo vás to?

- Hlavne ten dôvod. Ako člen strany vnímam, že komunikácia z úrovne centrály medzi regióny je veľmi ťažká. Veľa členov si ju predstavovalo inak, keď tú stranu zakladali. Ale to nie je iba problém generálneho manažéra, ale celkovo vedenia strany. Je to jej právo, ale keď sa bola poradiť so zakladateľom strany Andrejom Kiskom, on vravel, aby sa pred snemami a dôležitými rozhodnutiami nediali personálne zmeny. Keď sa má konať nejaký demokratický súboj, tak by bolo vhodné venovať sa súťaži a neriešiť také podpásové rozhodnutia. V tomto prípade došlo k ignorovaniu názoru zakladateľa strany, hoci v nej už aktívne nepôsobí.

Roman Krpelan mal byť jedným z kritikov predsedníčky. Je to dôvod, prečo musel opustiť tento post?