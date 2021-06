Košickí poslanci dostali notebooky, online nerokovali

Niektorí si odmietajú nainštalovať program, ktorý to umožňuje.

7. jún 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Mestskí poslanci majú nové notebooky. Podľa radnice časť z nich žiadala nové vybavenie.

„Viacerí poslanci mali takéto požiadavky, či by im mesto mohlo zabezpečiť notebook. Bolo im to umožnené, keďže Mesto Košice robí viaceré online konferencie na rôzne témy aj k témam, ktoré sa týkajú zastupiteľstva. Poslanci si pochvaľujú, že sa na nich môžu zúčastňovať z pohodlia domova. Keďže sa to osvedčilo a máme na to pozitívne reakcie poslancov, chceme v tom pokračovať,“ vysvetľuje hovorca košického magistrátu Vladimír Fabian.

Dostali aj dáta

Notebooky magistrát nekúpil, ale prenajal.

Mesto platí externej firme 8 eur mesačne za prenájom jedného notebooku, celkovo je notebookov 39.

Viceprimátori Marcel Gibóda (nezávislý) a Lucia Gurbáľová (KDH) majú počítač aj s programom, takže im už nemuseli notebook prenajímať.

Mesto okrem toho platí poslancom, s ktorými má podpísanú zmluvu, aj dátový paušál.

„V rámci neho môžu využiť 12 GB mesačne, po ich prečerpaní sa im zníži rýchlosť sťahovania. Priemerná suma za využívanie dát, ktorú mesto prepláca poslancom, vychádza na necelých 13 eur,“ uvádza Fabian.

Radnica: Nenechajú si inštalovať

Košice majú 41 poslancov, zatiaľ si notebooky s vybavením prevzalo 16 z nich.