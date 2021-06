Davy na košickom inšpektoráte, lístky ako u lekára. S termínmi sa kupčilo, tvrdí vodič

Rezort: Problémom je výpadok zamestnancov.

4. jún 2021 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Vybaviť si veci na Okresnom dopravnom inšpektoráte (ODI) Košice–okolie na Triede SNP je stále skúškou nervov.

Klienti stoja v dlhých radoch, pred políciu prichádzajú už skoro ráno.

V rade stoja aj hodinu a pol pred otvorením

Hoci sa stránkové hodiny začínajú od 8. hodiny, rad sa tam začína tvoriť už od pol siedmej.

Vodiči vedia, že ak neprídu skoro ráno, už sa nemusia dostať na rad a úkon v súvislosti s vozidlom v tento deň vybavia len s ťažkosťami.

Polícia navyše prijala opatrenia. Lístky zaliate vo fólii rozdáva čakajúcim v rade jeden zo zamestnancov. Až potom môžu vstúpiť dovnútra, kde dostanú oficiálny poradovník.

„Na základe čísla, ktoré dostane klient pred budovou, mu ten istý zamestnanec vydá poradové číslo z kiosku. Ide presne o to isté číslo, aké dostal vonku. Keď som tam bol, odôvodnili to tým, že ak by pustili ľudí rovno dovnútra, niektorí by si zobrali aj päť poradových čísel a neskôr by ich pred budovou predávali po 15 – 20 eur. Je to zvláštna situácia,“ povedal nám jeden z vodičov.

Situácia tam býva napätá, ľudia čakajú, či sa dovnútra dostanú.