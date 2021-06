O Sputnik má záujem viac východniarov, v Michalovciach budú očkovať v sobotu

V Bardejove stále vyčkávajú, v hre je aj úplne zrušenie termínov.

7. jún 2021 o 14:10 (aktualizované 7. jún 2021 o 14:55)

MICHALOVCE/BARDEJOV. Košický samosprávny kraj bude od soboty 12. júna očkovať ruskou vakcínou Sputnik V vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Michalovciach v priestoroch športovej haly Gymnázia Pavla Horova.

Košickej župe bolo doručených 800 vakcín Sputnik V, ktoré sú už teraz uskladnené v michalovskom očkovacom centre. Skladujú sa pri teplote -20 stupňov Celzia.

Musí sa minúť do dvoch hodín

K pondelku bolo v čakárni na ruskú vakcínu v tomto krajskom očkovacom centre prihlásených približne 400 ľudí.

Počet záujemcov tak v porovnaní s piatkom mierne stúpol, župa vtedy ohlasovala 320 čakateľov.

„Aj napriek tomu, že očkovanie ruskou vakcínou je náročné vzhľadom na to, že po rozmrazení sa musí vyočkovať do dvoch hodín, Košický samosprávny kraj je na to organizačne aj technicky pripravený. Každý, kto čakal na očkovanie touto vakcínou, sa tak stále môže prihlásiť,“ povedal župan Rastislav Trnka (nezávislý).

Koľko dní sa bude Sputnikom ešte očkovať, bude závisieť od počtu ľudí, ktorí sa prihlásia na očkovanie touto vakcínou.

V Bardejove je prihlásených len 50 ľudí

Ruská vakcína Sputnik dorazila i do veľkokapacitného očkovacieho centra Prešovského samosprávneho kraja v Bardejove. V špeciálnej chladničke zapožičanej od ministerstva vnútra je uložených 800 kusov vakcín.

Podľa hovorkyne Prešovského kraja Dáše Jeleňovej zatiaľ presný termín očkovania Sputnikom nie je naplánovaný, a to pre nízky záujem. „Počet, ktorý vidíme my, je len 50 ľudí prihlásených na vakcínu Sputnik V, čo je naozaj málo,“ hodnotí Jeleňová.

V pondelok mala prešovská župa rokovať s ministerstvom zdravotníctva i o tom, či sa kvôli nízkemu záujmu o Sputnik nezruší očkovanie touto vakcínou úplne. „O tom neskôr rozhodne ministerstvo zdravotníctva. My sme však na očkovanie Sputnikom pripravení,“ vysvetlila Jeleňová.

Zatiaľ sa nevie ani to, čo bude s 800 kusmi vakcíny v Bardejove v prípade, že sa nevyužijú.

Televízia JOJ v nedeľu informovala, že v očkovacom centre v Bardejove nie je záujem ani o vakcínu Pfizer/BionTech.

Vekové obmedzenie

Sputnik V je neregistrovaným liekom, ministerstvo zdravotníctva mu udelilo povolenie na terapeutické použitie.

Na očkovanie touto vakcínou sa môžu registrovať ľudia od 18 do 60 rokov.

„Podobne ako AstraZeneca, aj táto vakcína je vektorová, čo znamená, že nositeľom informácie je iný typ vírusu, ktorý má pripraviť organizmus na obranu voči infekcii. Očkovanie je dvojdávkové, pričom druhá dávka by mala byť podaná po troch týždňoch od prvej,“ povedal lekár Košického kraja René Hako.

Od marca

Zásoby Sputnika V sú na Slovensku od 1. marca. V ten deň pristálo na košickom letisku slovenské nákladné vojenské lietadlo C-27J Spartan z Moskvy.

Expremiér Igor Matovič (OĽaNO), dnes minister financií, vtedy deklaroval, že na Slovensko spolu prídu dva milióny ruských vakcín.

V skladoch farmaceutickej firmy Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch bolo doteraz naskladnených 200-tisíc kusov tejto očkovacej látky, čo je dávka pre stotisíc ľudí.

Posledné dni ukazujú, že záujem o očkovanie touto neregistrovanou vakcínou je nízky na východe, ako i na celom Slovensku.