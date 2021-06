Starosta Kavečian o dni detí v zoo: Ešte som nezažil, aby autá stáli až v dedine

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo.

8. jún 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Dlhé rady návštevníkov, beznádejne plné parkovisko a autá lemujúce obe strany cesty do košickej zoologickej záhrady.

Tak to vyzeralo v obľúbenej atrakcii v nedeľu popoludní.

Dôvodom bola akcia ku Dňu detí, v areáli sa vystriedali tisíce návštevníkov, na vstup čakali dlhé desiatky minút.

Autá stáli až v dedine

Dopravu riadili policajti, posledné autá stáli až ďaleko od zoo v uliciach Kavečian.

Takú situáciu si nepamätá starosta Kavečian Martin Balčík (KDH), ktorý si mimoriadny nápor vysvetľuje práve detskou akciou v mestskej zoo.

„Ešte som sa nestretol s tým, že by až v dedine stáli autá, tomu treba do budúcna zabrániť. Parkoviská pre zoo sú nepostačujúce. Je to pre Kavečany záťaž, aj preto treba obchvat čo najrýchlejšie, aby sa doprava Kavečanom vyhla. Samozrejme, je tu treba riešiť aj zväčšenie parkovacích kapacít pre zoo, lebo evidentne ten nápor bol taký, že ani päťnásobne väčšie parkovisko by nepobralo tie autá, ktoré v nedeľu prišli.“