Postaral sa o opravu Dómu, múzeu daroval zbierku. A Košičania ho nepoznajú

Výstava predstavuje biskupa-umelca.

13. jún 2021 o 0:00 Tatiana Snitková

KOŠICE. Biskup, umelec, zberateľ a donátor. Reč je o jednom človeku, ktorý sa zapísal do dejín mesta.

Žigmund Bubics bol biskup, rád maľoval a zbieral umelecké diela, ktoré daroval Košiciam, vtedajšiemu Košickému múzeu. Dnešné Východoslovenské múzeum, ktoré naň nadväzuje, predstavuje na aktuálnej výstave túto zaujímavú osobnosť práve z troch pohľadov – ako biskupa, maliara a napokon ako darcu zbierky umeleckých predmetov, ktoré zhromaždil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kto bol Žigmund Bubics?

Oproti schodisku na prvom poschodí hlavnej budovy múzea víta návštevníkov banner s portrétom sivovlasého muža. Je to Žigmund Bubics a autorom maľby je maďarský maliar László Fülöp.

Takto Bubicsa poznali Košičania v časoch, keď tu pôsobil ako biskup. Bolo to na prelome storočí – v rokoch 1887 až 1907. Bol Maďar a tak nie div, že sa v tom čase snažil o pomaďarčenie slovenských veriacich nielen v jeho biskupstve.

Múzeum ho touto výstavou predstavuje predovšetkým ako veľmi vzdelaného človeka, ktorý podporoval kultúru.

„Jeden z dôvodov, prečo ho zvolili za biskupa tunajšej diecézy, bola práve prebiehajúca rekonštrukcia Dómu sv. Alžbety. A keďže ho považovali za odborníka v dejinách umenia, bol vhodným kandidátom na túto pozíciu. Na rekonštrukciu vyčlenil obrovské finančné prostriedky. Katedrále venoval farebné vitrážové okno a viac bočných oltárov, ale aj hlavný oltár do Kaplnky sv. Michala. Dal rekonštruovať i biskupskú kryptu a Kaplnku sv. Michala. Zaslúžil sa aj o rozšírenie biskupského paláca. Kúpili vedľajšiu budovu a v nej zariadili knižnicu, ktorú sám spravoval,“ hovorí o biskupovi autorka jeho životopisu v katalógu k výstave, kurátorka múzea Katalin Harsányiová-Szcsuka.

„A okrem toho, že múzeu daroval bohatú umeleckú zbierku, ho aj finančne podporoval,“ dopĺňa vedúci umelecko-historického odboru múzea a kurátor Ivan Havlice.

Bubics sa zaslúžil aj o rozvoj kultúrneho života, bol člen miestnych, ale aj celokrajinských spolkov. Katalin zdôrazňuje aj jeho zásluhy pri podpore kultúrnych podujatí a pri rekonštrukciách budov.

Aj z vďaky za to všetko pomenovali Košičania terajšiu Komenského ulicu po ňom. Bubics Zsigmond-utca a to dokonca dvakrát – v rokoch 1909 až 1918 a od novembra 1938 do jari 1945.

Formoval ho aj život u Esterházyovcov

Žigmund Bubics sa narodil presne pred dvesto rokmi. Študoval teológiu v meste Győr, potom vo Viedni v Pázmaneu, ktoré bolo považované za miesto elitného vzdelávania uhorských študentov. Titul doktor teológie získal štúdiom na Augustíneu, tiež vo Viedni.

„Ovládal anglický, nemecký a francúzsky jazyk, osvojil si aj latinčinu a hebrejčinu,“ vymenováva Katalin.

Určite aj to prispelo k rozhodnutiu šľachtickej rodiny Esterházyovcov prijať ho za vychovávateľa vnukov diplomata a politika, kniežaťa Pavla III. Esterházyho. Žil s nimi v Eisenstadte, Forchtenstine, Fertőde, Kőszegu, Lockenhause, Pottendorfe a vo Viedni.

Precestoval s nimi veľa krajín a počas týchto ciest získal prvé umelecké diela do svojej zbierky. Spravoval rodinný archív Esterházyovcov aj ich bohatú knižnicu, stal sa správcom majetkov kniežaťa Mikuláša IV. Esterházyho a jeho otca, kniežaťa Pavla IV.

Aj vďaka ďalším povolaniam mal blízko k umeniu. „V Národnom múzeu v Budapešti sa venoval najmä grafickým zbierkam. Bol autor významných výstav v Budapešti a neskôr aj v Košiciach. Vydal niekoľko samostatných prác a prispieval do historických a archeologických časopisov, najmä témami z dejín umenia,“ uvádza kurátorka.

Počas pôsobenia v Košiciach sa stal členom a zakladateľom viacerých spolkov, napríklad Hornouhorského muzeálneho spolku, ktorý bol predchodcom Východoslovenského múzea.

Návrat po 118 rokoch