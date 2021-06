Hrali tam futbalisti Košíc, ale už je koniec. Ihrisko sa predáva na záhradky alebo byty

Bývalý šéf Lokomotívy chce zrušiť štadión.

10. jún 2021 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE. Kedysi využívaný štadión košických futbalových klubov Lokomotíva či FC Košice definitívne zaspieval labutiu pieseň.

Do futbalovej lopty si na štadióne v Družstevnej pri Hornáde (okres Košice-okolie) už nikto nezakope, z hracej plochy budú záhrady.

Na viacerých webových stránkach sa objavila ponuka na predaj záhradných pozemkov po 60 eur za štvorcový meter.

Starosta: Museli sme akceptovať

Starosta Družstevnej pri Hornáde Ján Juhás (KDH) nám povedal, že inú možnosť, ako akceptovať neštandardnú zmenu, nemajú.

„Majiteľom futbalového štadióna je spoločnosť Sipox, s. r. o. My sme sa ich pýtali na zámer v súvislosti so štadiónom, konateľ firmy Peter Daduľák nám odvetil, že so športom skončil,“ vysvetlil Juhás.

Doplnil, že súkromná spoločnosť chce majetok zhodnotiť ináč než športom. V súčasnom územnom pláne je ihrisko definované ako plocha športu.

Preto podľa Juhása na tomto území momentálne neprichádza do úvahy žiadne iné využitie.

Na zastupiteľstve prezentovala súkromná firma svoj zámer, poslanci si ho vypočuli.

„Povedali nám, že plánujú vytvoriť rekreačnú záhradkársku oblasť. Parcely už ponúkajú v inzerátoch ako záhradky. Dostali sme aj neoficiálnu ponuku, že by sme, možno spoločne, možno sami, na priľahlom pozemku ihriska postavili nájomné byty. Zatiaľ však k dohode nedošlo,“ vraví starosta.

Obec mohla ihrisko kúpiť, ale nemala peniaze