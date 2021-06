Pýcha Košíc sa zmenila na žumpu. Z Mlynského potoka sa šíri nepríjemný zápach

Priteká doň časť obsahu kanalizácie.

13. jún 2021 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Obyvatelia Košíc, ktorí sa chceli len prejsť a nadýchať čerstvého vzduchu na promenádnom chodníku pri Hornáde, sa sťažujú na neznesiteľný zápach fekálií.

Smrad ako zo žumpy sa šíri z Mlynského potoka v mieste, kde sa tento vodný tok vlieva do rieky.

V tesnej blízkosti sa okrem obľúbeného chodníka pre cyklistov, korčuliarov ale aj peších, nachádza záhradkárska lokalita.

Sťažnosti Košičanov

„Zápach je neznesiteľný. My máme záhradku 100 až 200 metrov od potoka a aj u nás to poriadne cítiť. Nepamätám si, že by tu bol v minulosti takýto smrad. Človek si chce posedieť vo svojej záhradke a ani to nemôže. Mal by s tým niekto niečo robiť,“ posťažovala sa staršia Košičanka, ktorú sme stretli v záhradke.

Zápach prekáža aj rekreantom na hrádzi, ktorí tu prichádzajú z celého mesta.

„Je to nepríjemné, hlavne počas teplejších dní a bezvetria. Keď tadeto prechádzam, snažím sa nedýchať ústami. V tomto prípade poslúži dobre aj rúško, ktoré mám v súčasnej dobe stále poruke,“ opísal svoju skúsenosť 24-ročný korčuliar Juraj z Ťahanoviec.

Miestu sa už niektorí ľudia radšej vyhýbajú.

„Manžel chodí na hrádzu behať, ja tu kočíkujem malú,“ ukázala smerom na potomka v kočíku sympatická mamička, ktorá sa tam prechádzala.

„Ďalej, smerom za tepláreň, radšej nechodím. Jedným z dôvodov je aj ten zápach, no okrem toho je tam užší chodník. Nechcem riskovať,“ doplnila obyvateľka sídliska Nad jazerom.