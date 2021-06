Sedemnásťročný týral staršiu družku. Bil ju, hrýzol, pichal nožnicami

Súd ho vzal do väzby.

12. jún 2021 o 0:00 Róbert Bejda

Mladistvý a už týra družku. Putuje do väzby. (Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. Do kategórie prípadov týrania pribudol v uplynulých dňoch ďalší. Postaral sa o to 17-ročný Jaroslav B. s prechodným pobytom v chatovej osade pri malej stanici na Jarmočnej ulici.

Mladistvý Košičan čelí od stredy obvineniu z prečinu týrania blízkej a zverenej osoby, konkrétne jeho 20-ročnej družky Nikoly G. Okresný súd Košice II v piatok rozhodoval o návrhu prokurátora na vzatie Jaroslava do väzby.

Fyzické aj psychické týranie

Podľa polície sa mladík dopúšťal týrania najmenej od roku 2019 až doteraz.

V chatke bez súpisného čísla aj v iných častiach Košíc týral Nikolu tým, že jej vulgárne nadával a takmer každý deň ju bil a kopal. V obvinení sa uvádza, že ju udieral po celom tele, ťahal za vlasy a hrýzol v oblasti ramien.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tiež ju udieral sekerou aj drevenou palicou po ruke, pichal do rôznych častí tela nožnicami aj skrutkovačom. Nikole sa vyhrážal zabitím, zamykal ju v chatke, pričom bez neho nemohla nikam chodiť. Tiež jej zakazoval prijímať stravu a vykonávať osobnú hygienu.

Svojím konaním tak Jaroslav vyvolával u družky strach a stres, spôsoboval pocit napätia i vyčerpanosti a ohrozoval jej fyzické a psychické zdravie.

Bála sa o život

Nikola príkorie znášala niekoľko rokov, no pred pár dňami to už nevydržala. Na polícii rozpovedala, že odkedy sa pred dvoma rokmi nasťahovala k druhovej matke, Jaroslav sa k nej správal násilnícky. A to aj vtedy, ak mala na rukách ich spoločnú dcéru.