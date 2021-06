Radšej v osade ako v byte so zlou adresou. Bezdomovci pri sčítaní prekvapili

V prvých mestských bytoch sa boja vysávať, aby nerušili susedov.

14. jún 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

Vo vylúčených komunitách vyrastá druhá generácia ľudí bez domova. Narodili sa do osady, štandardné bývanie nikdy nezažili. (Zdroj: Mesto Košice)

KOŠICE. Posledný májový týždeň prebiehal v metropole východu registračný týždeň.

Stovka dobrovoľníkov počítala ľudí bez domova a zároveň hĺbkovo zisťovala, čo ich situácii predchádzalo.

Nadácia DEDO sa v spolupráci s mestom zamerala na rodiny s maloletými deťmi.

Bez domova žije 552 dospelých ľudí, celkovo 189 rodín žije v prístreškoch či záhradných chatkách a 74 rodín v útulkoch. Až 59 rodín je jednorodičovských - matiek samoživiteliek.

Na ulici veľmi mladí

Prekvapujúcim zistením bolo, že vo väčšine prípadov ide o veľmi mladé rodiny.

„Rodiny, kde rodičia sú vo veku od 18 do 29 rokov, tvoria až 42 percent z týchto rodín. A keď k tomu pripočítame ďalších 30 percent rodín, kde sú rodičia vo veku do 39 rokov, tak je to 70 percent rodín, ktoré majú rodičov vo veľmi mladom a produktívnom veku,“ hovorí rozvojová manažérka nadácie Alena Vachnová.

Deti v týchto rodinách sú už druhou generáciou ľudí v bytovej núdzi a často na rozdiel od svojich rodičov nikdy nezažili štandardné bývanie v bytovom dome. Svoju rolu tu zohráva aj generačná chudoba.