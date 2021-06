V centre Košíc je 20 rokov zatvorená pamiatka. Jakabov palác je obeť súdnych sporov

Sídlil tam Beneš, plánujú sieň slávy.

16. jún 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Judita Čermáková

KOŠICE. Nie je to čierna diera v pravom slova zmysle. Nie je zničená, niekto sa o ňu stará, ale pre Košičanov čiernou dierou je, pretože okolo nej roky prechádzajú, ale vstúpiť do nej či nazrieť do jej interiéru nemôžu.

Súvisiaci článok Súd rozhodol. Jakabov palác nepatrí mestu Košice Čítajte

Takto hodnotia mnohí ľudia Jakabov palác, národnú kultúrnu pamiatku, o ktorú sa mesto Košice súdi už dve desaťročia.

Národná kultúrna pamiatka stojí na Mlynskej ulici, ktorá ústi do Hlavnej ulice na jednej strane, na tej druhej do Mestského parku.

Budova je postavená v neogotickom a secesnom štýle.

Palác je v skutočnosti meštianskou vilou so záhradou a dvomi veľkými bytmi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto sa muselo zbaliť

V rámci reštitúcií sa o pamiatku pred rokmi prihlásila Katarína Póšová, dcéra posledného vlastníka Jakabovho paláca Huga Barkányiho. Dovtedy budovu vlastnilo mesto.

Súvisiaci článok Košice sa znova musia súdiť o Jakabov palác Čítajte

Póšová vzápätí predala nehnuteľnosť za bývalých 16 miliónov korún. Už nová majiteľka Ružena Milderová požiadala v roku 2001 radnicu, aby budovu vyprázdnila.

Mesto tak urobilo, ale zároveň podalo žalobu na neplatnosť týchto právnych úkonov.

V roku 2011 súdy rozhodli, že samospráva vlastnícke právo k nehnuteľnosti nestratila.

Magistrát dokonca podnikol prvé kroky na rekonštrukciu tejto nehnuteľnosti. Bytový podnik mesta Košice stihol urobiť novú kotolňu a kúrenie.

Nárok z Južnej Ameriky

Zámerom mesta bolo v budove zriadiť Sieň slávnych Košičanov. Do toho však vstúpila nová žaloba, ktorou sa domnelí vlastníci domáhali Jakabovho paláca.