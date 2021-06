Ročné vyúčtovanie ukázalo cenu home office. Domácnosti si priplatia stovky eur

Spotreba vody stúpla aj o 100 percent.

17. jún 2021 o 0:00 Michal Lendel

Ľudia trávili vlani počas korony oveľa viac času doma. Odrazilo sa to na nákladoch na bývanie. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Niektoré domácnosti už dostali vyúčtovanie bytov za minulý kalendárny rok od svojich správcov.

Tí majú aktuálne posunutú povinnosť doručiť klientom informácie o ich hospodárení a spotrebe do 31. júla. Dôvodom sú komplikácie spojené s koronou.

Pri pohľade na výdavky domácností v doručených vyúčtovaniach ostali viacerí majitelia bytov i nájomníci zaskočení.

Domácnosti, ktoré v minulých rokoch vyplatili prostredníctvom mesačných zálohových predpisov približne toľko, koľko minuli na energiách, resp. skončili s miernym preplatkom, zaznamenali za vlaňajšok nedoplatky v stovkách eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To je aj prípad Mareka, ktorý býva v 3-izbovom byte v centre Košíc.

Košičan: Myslel som, že ide o chybu

„Po ostatné roky sme mali účty viac-menej vyrovnané. Tento rok nám to vyskočilo poriadne nahor, nedoplatok presiahol 400 eur. Suma za teplo zostala na približne rovnakej úrovni ako v minulom roku, no vysoko vystrelila spotreba vody. A to teplej aj studenej,“ opísal situáciu Staromešťan.