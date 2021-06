Tanečná trénerka: To, že sa dieťa neustále hýbe, ešte neznamená, že má talent

Tanec je šport ako každý iný, aj s nespravodlivými porotcami.

20. jún 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Choreografka JANETT SCHABLIK GIRMANOVÁ učí košické deti tancovať už 24 rokov. Množstvo jej bývalých zverencov sa dodnes venuje tancu, sú tréneri, majú vlastné školy. Teší ju, že zverenkyne z tanečného štúdia Hviezdička aktuálne uspeli v celoslovenskej súťaži, no v rozhovore však hovorí aj o tom, ako súčasné deti vnímajú autority aj o tom, ako to chodí na súťažiach.

Online sa počas posledného roka učila matematika, ale aj herectvo či spev. Ako sa dá cez obrazovku učiť tanec?

- Ťažko, no bol to jediný spôsob, ako ostať s deťmi v kontakte. A už vidíme aj dôsledky. Je veľmi ťažké pripraviť choreografiu s desiatimi deťmi cez obrazovku, preto sa do popredia dostal individualizmus. Predstavte si kontrolovať výkon detí v desiatich malých okienkach na monitore. Učiť prvky jeden na jedného je pri trénovaní online lepšia cesta. Samozrejme, sú deti, ktorým to takto vyhovuje, lebo nie sú tímoví hráči, no tí ktorým kolektív vyhovoval, o neho prišli. Disciplíny, ktoré sú sólové, ťahajú prím aj na súťažiach a potlačili sa kolektívne disciplíny.

Vrátili sa po otvorení do tanečných sál všetky deti?

- Nie a nie všetky deti online tréningy využili. Mali toho dosť, keď strávili pred počítačom doobedie pri školskej výučbe. Prezenčne sme tento školský rok trénovali do polovice októbra a opäť sme otvorili v máji. Žiaľ, niektoré priestory, kde sme trénovali sa neotvorili, a tak musíme počkať do septembra a veriť, že nepríde ďalšia vlna.

Aj ste uvažovali, že tanečné štúdio budete musieť zatvoriť?

- Existencia bola ohrozená, aj som v septembri uvažovala, čo budeme robiť. Som vyštudovaná pedagogička, mohla by som sa vrátiť do školstva, ale venujem sa tancu 24 rokov. Bol to taký reštart, niekedy sa mi zdalo, že ani nie je pravda, čo sa deje. Hľadala som spôsob, ako z toho von, napokon sa nám podarili získať dotáciu od štátu.

Spomenuli ste reštart, čo je svojím spôsobom aj práca so zdravotne znevýhodnenými deťmi, dokonca na vozíčkoch, ktoré učíte moderný tanec, a ktoré sa predviedli aj pred prezidentkou.

- Ja zvyknem hovorievať, že nie je umenie naučiť talentovaného. Preto som vymyslela projekt Tanec bez bariér. Spolupracujeme na ňom so Spojenou školou na Opatovskej ceste. Učiť hendikepované deti na invalidných vozíkoch tancovať moderný tanec bola obrovská výzva pre všetkých lektorov tanca. Počas roka sa tanečníkom podarilo nacvičiť tanečnú choreografiu, ktorú predviedli aj na slávnostnom večere, kde bola prítomná aj pani prezidentka. Mali z toho neskutočnú radosť.

Kedy je dobré dieťa prvýkrát priviesť na tanečný tréning?