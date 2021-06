V kampani sľúbil skatepark. Trnka ho chce stavať pri škole, proti je riaditeľka aj starosta

Zmenší sa parkovisko, hrozia sťažnosti ľudí.

18. jún 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. V areáli Hotelovej akadémie na Južnej triede má vyrásť nový skatepark.

Košický samosprávny kraj (KSK) už pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na prípravu projektovej dokumentácie.

Nasledovať bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác a samotná realizácia.

Kraj na športovisko zo svojho rozpočtu vyčlenil 100-tisíc eur a predpokladá, že bude dokončené na jar budúceho roka.

Exriaditeľ: Nikdy som s tým nesúhlasil

Uplynulých päť rokov bol riaditeľom Hotelovej akadémie Radko Rakušan. Vo funkcii skončil v úvode roka.

Hovorí, že poloha školy blízko centra mesta je šťastná aj nešťastná.

„Nešťastná v tom, že každý túži po tých pozemkoch. Snažil som sa celistvosť areálu zachovať, aby som nikdy nebol spájaný s nejakou neprávosťou, a bolo to ťažké.“

V roku 2019 čelil napríklad žiadosti o prenájom pozemku. Súkromná spoločnosť tu chcela umiestniť vzorový drevodom, na ktorý sa budú ľudia chodiť pozerať z ulice.

„Žiadosti som nevyhovel, povedal som, že kým tu budem, nedám z edukačnej inštitúcie urobiť veľtrh. Vzápätí prišli z úradu KSK, že ideme stavať skatepark. Ostal som hlboko otrasený,“ opisuje exriaditeľ a zdôrazňuje, že s jeho umiestnením v areáli školy nikdy nesúhlasil.

Namiesto parkoviska

Skatepark sa má nachádzať na súčasnom parkovisku školy i hotela.

Hneď vedľa je zanedbaný športový ovál s multifunkčným ihriskom.

Rakušan v zámere vidí bezprecedentné míňanie verejných peňazí a reálne ohrozenie budúcnosti školy.

„Kto dnes ide do hotela bez parkovania? O pár rokov niekto povie, že hotel neprosperuje, dajme ho do prenájmu alebo predajme, pretože to bude nefunkčné.“

Skatepark v areáli školy podľa neho zasiahne aj do kvality bývania obyvateľov v blízkosti.

„Urobiť tu skatepark je šialenstvo a totálny nezmysel. Predpokladám, že nikto, kto má vzťah ku škole, by s tým nesúhlasil. Zazneli aj argumenty, že župan mal skatepark vo volebnom programe. No keď dal odsúhlasiť peniaze na jeho výstavbu, nepovedal, kde bude, podľa mňa to ešte nevedel.“

Rakušan počas výberového konania na riaditeľa školy odstúpil z konkurzu. Tvrdí, že bolo zmanipulované ako dôsledok jeho zásadného nesúhlasu so skateparkom.

Trnka: Aby mladí nesedeli doma