Pracujúci Košičania môžu v lete v prípade zavretej škôlky dať dieťa do inej

Regionálni hygienici zmenili stanovisko.

17. jún 2021 o 11:39 SITA

KOŠICE. Počas letnej mesačnej hygienickej uzávery budú môcť deti pracujúcich rodičov, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečiť starostlivosť o svoje dieťa, navštevovať aj inú materskú školu (MŠ) v meste.

Dohodli sa na tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach a oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice.

Informovala o tom Jana Poľová z Magistrátu mesta Košice.

Stanovisko prehodnotili

RÚVZ ešte v máji odporučil mestu Košice, aby materské školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti mohli byť v júli a auguste otvorené iba pre tie deti, ktoré tam chodili počas bežného školského roka.

To by znamenalo, že by ich v tom čase nemohli navštevovať deti napríklad z okolitých MŠ, ktoré budú v tom čase zatvorené.

V zmysle vyhlášky ministerstva školstva sú síce materské školy celoročne otvorené, avšak vždy jeden mesiac počas prázdnin je v každej MŠ z dôvodu dôkladného vyčistenia priestorov a dezinfekcie prostredia prerušená prevádzka.

„Dostávali sme množstvo otázok od nespokojných rodičov, ktorým by úplné zatvorenie ich škôlky na mesiac spôsobilo vážne problémy. Mnohí nemajú v Košiciach starých rodičov a zamestnávateľ im nedá štvortýždňovú dovolenku. Z takýchto dôvodov nás kontaktovali aj niektoré osamelé matky, či im nevieme v tejto veci pomôcť. Teší nás, že vedenie košického RÚVZ prehodnotilo svoje pôvodné stanovisko a vzhľadom na neustále sa zlepšujúcu pandemickú situáciu akceptovalo náš kompromisný návrh," informovali primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý).

Miešať čo najmenej

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú v prevádzke podľa Harmonogramu školských prázdnin v školskom roku 2020/2021.

Aj počas letných prázdnin sa v mestských škôlkach budú musieť dodržiavať všetky aktuálne platné protiepidemické opatrenia.

RÚVZ naďalej odporúča, aby rodičia prihlasovali svoje ratolesti do náhradných materských škôl iba v nevyhnutných prípadoch.

Počas prázdnin zároveň RÚVZ odporúča v každej otvorenej MŠ sprísniť ranný filter a čo najmenej miešať deti.

Ak sa v náhradnej materskej škole ocitne viac detí, ktoré počas bežného školského roka chodia inde, tie majú podľa odporúčania RÚVZ byť spolu v samostatnej triede.