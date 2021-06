Minister zdravotníctva riešil s košickým županom chýbajúcich lekárov v kraji

Avizoval zmeny v mobilnom očkovaní.

18. jún 2021 o 14:29 SITA

KOŠICE. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) po rokovaní s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislavom Trnkom (nezávislý) avizoval zmenu v očkovaní prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby.

Župa predložila ministerstvu túto požiadavku, nakoľko sa v súčasnosti môžu na očkovanie v obciach a mestách prihlasovať iba obyvatelia nad 60 rokov veku.



„Pre Košický samosprávny kraj znamená toto obmedzenie náročnejšiu logistiku. Do jednej obce alebo mesta musíme prísť s očkovacím tímom viackrát, vždy pri znížení vekovej hranice. Sme preto radi, že minister prisľúbil, že sa týmto problémom bude zaoberať a v najbližších dňoch už budeme môcť v teréne očkovať aj tých neskôr narodených, v závislosti od aktuálnej očkovacej stratégie,“ uviedol Trnka.

Košický samosprávny kraj zaočkoval v priebehu dvoch mesiacov prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby 11 500 obyvateľov. Pri zrušení obmedzenia veku by sa tak malo tempo očkovania v teréne zrýchliť.

Očkovacie centrá zostanú otvorené

Minister rokoval so županom aj o budúcnosti veľkokapacitných očkovacích centier.

Vzhľadom na to, že v krátkom čase by sa malo dať očkovať aj u všeobecných lekárov, župa očakáva pokles záujmu o vakcíny podávané v očkovacích centrách.

„Zhodli sme sa na tom, že veľkokapacitné očkovacie centrá nechceme zatvárať. Naopak, chceme, aby sa ľudia prihlasovali na očkovanie. To je jediné, čo nám pomôže zvládnuť tretiu vlnu pandémie,“ informoval Lengvarský.

Chýbajúci lekári

Témou rokovania bola aj motivácia mladých lekárov, ktorí na východe Slovenska chýbajú. Priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých sa v Košickom kraji pohybuje na úrovni 57 rokov, priemerný vek pediatrov je 59 rokov.

Okrem toho v systéme chýba najmenej 40 všeobecných lekárov pre dospelých a približne 20 pediatrov. Najväčší nedostatok eviduje župa v periférnych oblastiach okresov Košice-okolie, Rožňava, Gelnica či Spišská Nová Ves.

„Motivácia by mala spočívať v uľahčení vstupu na trh pre mladých lekárov, napríklad pri vybavení povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia, pomoci pri materiálnom vybavení ambulancie či prenájme priestorov ambulancie,“ dodal Lengvarský.

V Košickom kraji zároveň chýba množstvo špecialistov v konkrétnych odboroch, absentujú ambulancie v pediatrických odboroch, ambulancie klinickej onkológie, ale aj ambulancie fyziatrie, balneológie a rehabilitácie, ambulancie invazívnej nevaskulárnej rádiológie a nedostatok je aj endokrinologických, pľúcnych či ORL ambulancií.

Zlepšiť situáciu by mohla zmena súčasného rezidentského programu, vďaka ktorému by títo špecialisti mali motiváciu ostať v regiónoch a neodchádzali by za prácou do veľkých zdravotníckych zariadení či zahraničia.