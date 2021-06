Požiar v UNLP vzplanul v miestnosti, kde sa maľovalo. Predbežná škoda je pol milióna

Minister Lengvarský prisľúbil pomoc.

18. jún 2021 o 17:25 Judita Čermáková, Michal Lendel

Pri štvrtkovom požiari sa našťastie nikto nezranil, materiálne škody by mali podľa prvotných odhadov dosiahnuť okolo 500-tisíc eur. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sa spamätáva zo štvrtkového požiaru, ktorý vznikol v budove Urgentného príjmu na Rastislavovej ulici.

Napriek škodám, ktoré sú podľa prvotných odhadov na úrovni 500-tisíc, garantuje vedenie nemocnice, že aj naďalej zabezpečí urgentnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu i kvalite ako doteraz.

Riaditeľ: Škoda okolo 500-tisíc

Podľa generálneho riaditeľa UNLP Jána Slávika bola situácia v starej nemocnici zvládnutá a tohto času je stabilizovaná.

„Chcem sa poďakovať všetkým záchranným zložkám za pomoc pri likvidácii požiaru. A všetkým našim zdravotníkom, ktorí na profesionálnej úrovni zvládli náročnú situáciu, ako aj prevoz pacientov, ktorých sme museli evakuovať,“ uviedol generálny riaditeľ, ktorý je vo funkcii len od začiatku júna.

Doplnil, že príčiny požiaru, ako aj stanovenie výšky škody sú stále predmetom vyšetrovania.

„Prvotné odhady hovoria o škode vo výške pol milióna eur,“ dodal Slávik.

Posilnenie v novej nemocnici

UNLP už vo štvrtok večer posilnila urgentnú službu na pracovisku na Triede SNP.

„Aktuálnu situáciu stále monitorujeme a vyhodnocujeme priebežne podľa vzniknutých nepredvídateľných okolností,“ povedal výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.

„Ihneď, ako nám to situácia umožní, budeme postupne vracať kliniky, oddelenia do pôvodného režimu. Nateraz sme nariadili dočasnú zmenu organizácie práce a dočasne sme reprofilizovali lôžka v oboch našich areáloch, na Triede SNP aj na Rastislavovej ulici. Všetky akútne operačné výkony traumatológie budú vykonávané na Triede SNP. Na Rastislavovej budeme poskytovať nateraz ambulantnú starostlivosť v štandardnom režime, okrem traumatológie, ktorá bude poskytovaná na Triede SNP,“ dodal Beňa.

II. chirurgická klinika, Urologické oddelenie, Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v budove monobloku na Rastislavovej naďalej poskytujú zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime.

Primár: V miestnosti sa maľovalo

O okolnostiam požiaru sa vyjadril primár Kliniky úrazovej chirurgie Ľuboš Tomčovčík. Uviedol, že požiar vznikol v miestnosti, v ktorej sa maľovalo.

„Robila sa hygienická maľba a neboli tam umiestnení pacienti. K príčine sa neviem vyjadriť,“ reagoval primár.

Pripomenul, že klinika bola zasiahnutá požiarom v priestoroch septického oddelenia.

„Bezprostredne po zistení požiaru boli aktivované záchranné zložky. Vzhľadom na to, že bolo veľké zadymenie priestorov, museli sme evakuovať 56 pacientov. Jednak v rámci našej nemocnice a menšiu časť sme presunuli aj do iných nemocníc. Evakuáciu realizovali priamo naši zamestnanci, odťahovali pacientov na lôžkach mimo budovu. Tým sme dosiahli to, že ani jeden nebol zranený,“ uzavrel primár.

Minister prisľúbil pomoc

Oboznámiť sa s aktuálnou situáciou prišiel v piatok do UNLP minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO),

„Včera (vo štvrtok – pozn. red.) žiaľ došlo k tejto udalosti, ale vďaka zdravotníkom sa situácia obišla bez zranení alebo zdravotných komplikácií. Budeme sa snažiť aj zo strany ministerstva zdravotníctva pomôcť nemocnici túto nepríjemnú situáciu riešiť,“ uviedol Lengvarský.