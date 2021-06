Triediť treba pozorne. Zlá voľba kontajnera môže odpad znehodnotiť

Pomôcť môžu nálepky na kontajneroch.

19. jún 2021 o 12:59 TASR

KOŠICE. Celkový nárast triedeného odpadu v Košiciach predstavoval v roku 2020 oproti tomu predchádzajúcemu takmer 22 percent.

Uvádza to spoločnosť Kosit a pripomína, že do farebných kontajnerov sa nemá vhadzovať to, čo do nich nepatrí.

Môže to znehodnotiť odpad, ktorý by sa dal inak recyklovať.

S týmto problémom sa stretávajú najmä v oblastiach s komplexnou bytovou výstavbou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Menej novín, viac kartónu

Rast objemu triedeného zberu zaznamenali napríklad v súvislosti s papierom.

"Kým pred pár rokmi tvorili základ tohto odpadu noviny a časopisy, dnes sú to kartónové obaly. S veľkou pravdepodobnosťou tento fakt súvisí s využívaním online nákupov,“ spresňujú s tým, že škatule je potrebné zložiť či narezať na menšie kusy.

Podľa ich slov ani zodpovedné triedenie nezaručuje absolútnu recyklovateľnosť.

Komunálneho odpadu je stále väčšina

Najčastejším dôvodom, pre ktorý vytriedený odpad nemôže byť recyklovaný, je okrem uvedeného znečistenia či jeho nízkej kvality aj komplikovaná skladba materiálov - tzv. kompozity.

Súvisiaci článok Odpad z košických domácností neskládkujú Čítajte

„Snažíme sa dostať späť do obehu čo najviac vytriedeného odpadu. Zamestnanci triediacej linky manuálne oddeľujú recyklovateľné materiály. Tie, ktoré nie je možné ďalej recyklovať, slúžia ako zdroj pre Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov, ktoré dokáže odpad premeniť na energiu,“ vysvetľujú.

Zmesový komunálny odpad nie je dotrieďovaný, je však produkovaný v najväčšej miere.

Za posledných desať rokov stúpla jeho produkcia na Slovensku približne o tretinu.

Kosit, ktorý ku koncu minulého roka poskytoval svoje služby 244 obciam a mestám, celkovo spracoval viac ako 322 000 ton odpadu.

Z toho približne 70 percent tvoril odpad z komunálnej sféry.

Nálepky a symboly

Kosit pripomína, že do čiernych nádob určených na zber zmesového odpadu by sa mal vhadzovať len nerecyklovateľný odpad.

Súvisiaci článok Holanďania predstavili možnosti redukcie odpadu na úrade i v meste Čítajte

Pomôcť správne separovať majú aj samolepky, ktoré sú na každej nádobe triedeného zberu.

Popisujú druhy odpadov, ktoré do nej patria a naopak.

Ak si obyvateľ nie je istý, čo do ktorého kontajnera patrí, vie si žiadané informácie vyhľadať na webe alebo kontaktovať zberovú spoločnosť elektronicky či prostredníctvom bezplatnej zákazníckej linky.

Pre Košičanov sú zároveň dostupné aj služby zberných dvorov.

Obal, ktorého výrobca zaplatil servisný poplatok do národného systému za spätný odber obalov k recyklácii, je označený symbolom Zelený bod.

„Tieto obaly patria do nádob triedeného zberu. Ďalšou používanou značkou je trojuholník pozostávajúci zo šípok, tzv. recyklačný symbol. Ten označuje výrobky alebo obaly zhotovené z recyklovateľných materiálov. Panáčik s košom symbolizuje, že obal po použití výrobku vhadzujeme do príslušnej nádoby na odpad,“ dopĺňajú.

Tričká z fliaš a panvice z plechoviek

Ako príklady recyklácie uvádzajú, že z tvrdých plastových obalov používaných na prací gél či aviváž sa vyrábajú detské ihriská.

Z plastových tašiek zas pevné lavičky do parkov.

„PET fľaše sú cenným zdrojom pre odevný priemysel. Na jedno športové tričko je potrebných približne desať fliaš. Hliníkové obaly, napríklad od nápojov či piva, vedia vytvoriť nový rám bicykla a na novú kuchynskú panvicu je potrebných 150 plechoviek," spresňujú.

Čo sa týka skla, podľa nich ide o maximálne cenný materiál na recykláciu.

„Spracovaním nestráca kvalitu a je teda možné ho recyklovať takmer donekonečna,“ konštatujú.