Firma Ficovho priateľa sa k zákazke Košíc dostala vďaka subdodávke 0,75 percenta

Čop: Nik nenamietal. Sytiq: Tak sa to robí.

22. jún 2021 o 0:00 Peter Jabrik

Centrum v Krásnej sa už niekoľko mesiacov stavia a doteraz nikto verejne nesignalizoval, že by bol so stavbou nejaký problém. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Firma Sytiq z portfólia podnikateľa Miroslava Výboha, považovaného za oligarchu z pozadia Smeru a priateľa expremiéra Roberta Fica, získala zákazku od mesta Košice za vyše 1,5 milióna eur za pozoruhodných okolností.

Ako jednu z podmienok účasti vo verejnej súťaži na výstavbu Centra komunitných sociálnych služieb v mestskej časti Krásna mali uchádzači preukázať, že v predchádzajúcich piatich rokoch postavili budovu v hodnote minimálne 2 miliónov eur.

Súvisiaci článok Bizarnosť tendrov. Dali by ste si postaviť rodinný dom niekým, kto to nikdy nerobil? Čítajte

Z dostupných dokumentov tohto verejného obstarávania vyplýva, že Sytiq si na splnenie tejto podmienky požičal, zjednodušene uvedené, zrealizovanú stavbu od inej spoločnosti – Roko gips, ktorá bola označená aj ako budúci subdodávateľ.

Zákon o verejnom obstarávaní to umožňuje. Otázniky však vyvoláva informácia zo Správy o zákazke, ktorá bola zverejnená na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) 16. marca 2021, teda v rovnaký deň ako uzavretá zmluva mesta s firmou Sytiq.

V Správe o zákazke sa uvádza, že Roko gips sa na nej bude podieľať len vo výške 0,75 percenta.

Pri vysúťaženej cene 1,55 milióna eur bez DPH tak predstavuje hodnota subdodávky zanedbateľných necelých 12-tisíc eur.

To teda znamená, že Sytiq sa mohol zúčastniť tendra a napokon aj získal zákazku len vďaka referenčnej stavbe inej firmy, ktorej podiel na samotnej výstavbe je v skutočnosti prakticky iba symbolický.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zastavme korupciu: Subdodávky by nemali byť len formálne

Súvisiaci článok Ficov priateľ Výboh opäť padol do korupčnej kauzy Pandur Čítajte

Advokát z kancelárie AGM Partners Miroslav Cák, ktorý spolupracuje s Nadáciou Zastavme korupciu, to pre Korzár komentoval, že u kvalifikačných predpokladov platí, že ak je niečo splnené cez subdodávku, tak by sa táto subdodávka mala na realizácii aj podieľať.

„A to predmetom a rozsahom plnenia, ktorý zodpovedá preukazovanej kvalifikácii. Inak ide o nedovolené nakupovanie kvalifikácie. Na to je viacero starších rozhodnutí, že subdodávky by nemali byť len formálne, ale mali by sa podieľať na plnení zmluvy," konštatoval Cák.

ÚVO: Každý prípad treba posudzovať individuálne