Peter Bič: Ľudia majú na kultúru skreslený pohľad, môže za to aj ministerstvo

Pred covidom hrali dva koncerty za večer.

26. jún 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Umelci sa oklepávajú z neľahkého roku. Uvoľňujúce sa opatrenia umožňujú zorganizovať prvé koncerty po dlhej pauze. Peter Bič so svojou kapelou Peter Bič Project ich má naplánovaných niekoľko, no stále ich je len zlomok oproti normálu, na aký boli zvyknutí. Umelecká sféra štartuje pomaly, v posledných mesiacoch sa otriasala v základoch a Petra stále mrzí, ako sa umelcov bojujúcich o živobytie nemal kto zastať. Ani jemu sa neušla dotácia, ale s hudbou ani napriek tomu skončiť nemieni. Odpovedal na otázky Korzára.

Aké leto čaká kapelu Peter Bič Project?

- Svieže, verím, že to bude fajn a oproti minulému roku nás čaká raj na zemi. Covid situácia sa zlepšila a my budeme hrať koncerty z dvakrát prekladaného turné. Mám z toho radosť , pretože už len to, že sa môžeme stretávať s ľuďmi, je fantastické. Samozrejme, pracovali sme aj počas covidu, skladali sme nové pesničky na album, ktorý chceme vydať na jeseň. Leto teda okrem koncertov strávime aj v štúdiu pri nahrávaní.

Ako sa zmenil objem koncertov? Porovnajme blížiace sa leto a to bez covidu - v roku 2019?

- Ubudli festivaly, zrejme tento rok vôbec nebudú. Zároveň sa veľa miest bojí zorganizovať mestské slávnosti či jarmoky. Ak by sme nehrali preložené koncerty z nášho turné, tak vystúpime možno na troch akciách. Je to dosť chabé, verím, že jeseň by už mohla kultúre priať viac.

O koľkých koncertoch býva vaše obvyklé leto?

- Hrávali sme každý víkend, piatky, soboty sme boli vždy na cestách, hrali sme dvojáky, aj dva koncerty za večer. Leto bolo plné.

Dá sa na súčasnej situácii nájsť aj niečo pozitívne? Menej času v aute, možnosť byť viac s rodinou?

- Niečo pozitívne na tom hľadám len veľmi ťažko, pretože svoju prácu mám rád, mám rád hudbu, milujem vystupovať, koncertovať, hrať pre ľudí. Samozrejme, rodinu som si počas posledného roka užil, bol som veľa s dcérou, ale to cez leto bývalo aj predtým. Keďže hrávame väčšinou cez víkendy, tak počas týždňa mám voľné dni a času na rodinu dosť.

V akej kondícii kapelu zastihla táto covidová doba?

- Mali sme veľké plány, pretože sme v októbri 2019 vydali album Labyrint. Bol veľmi úspešný, z deviatich skladieb sme mali sedem singlov v rádiách. Rok 2020 mal byť náš rok, mali sme veľa hrávať, chodiť medzi ľudí, promovať album. Niečo z toho sa podarilo, vydali sme počas covidu pieseň Stoj a ani som neveril, že takto zarezonuje. Veľa ľudí nám písalo, že im táto pesnička dala nádej a veľmi pomohla v ťažkých časoch. Samozrejme sme prestali hrať, turné sa presunulo na túto jar, čo sa zas muselo presunúť na leto. Hrali sme zopár online koncertov.

Boli obavy, že nebude dosť peňazí?