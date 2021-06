Mamička tvrdí, že ju napadol známy advokát. Uhrin: Keby som bol v USA, zastrelím ich

Zaparkovala kvôli deťom na jeho zeleni.

24. jún 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

ZLATÁ IDKA, KOŠICE. Pred niekoľkými dňami došlo neďaleko Košíc v obci Zlatá Idka k fyzickej potýčke medzi mamičkou a košickým advokátom.

Markéta Meďašová hovorí, že popoludní po školskom výlete viezla svoje deti aj kamarátku s jej deťmi autom domov.

Hneď za dedinou Zlatá Idka zastali vedľa cesty na zelenej ploche, lebo si to vyžiadali deti, opisuje.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mamin incident videli aj deti

„Začal tam brechať pes, bola tam divná brána s lasom na obesenie. Následne vybehol pán a začal po nás veľmi neslušne vrieskať, stupňovalo sa to. Nestáli sme pred jeho bránou. Povedali sme mu, že odchádzame a že môže zavolať políciu. Vyhrážal sa mi, či mi má ublížiť, a potom si už nepamätám. Deti som už nakladala do auta a keď som zatvárala dvere, pristúpil a chytil ma surovo pod krk, triasol mnou, spadli mi okuliare. Nebyť kamarátky, ktorá ho odstrčila, neviem, ako by sa to skončilo,“ vysvetľuje Meďašová, čo sa stalo.

Do niekoľkých minút prišla policajná hliadka.