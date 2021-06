V okolí Košíc zakázali zakladať ohne v prírode

Horúce počasie je rizikom pre vznik požiarov.

21. jún 2021 o 16:27 Peter Jabrik

KOŠICE. V nasledujúcich dňoch, až do piatka, by malo v metropole východu panovať horúce počasie s teplotami až do 36 stupňov.

Súvisiaci článok V okrese Poprad vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov Čítajte

„Mesto Košice spolu s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Košiciach preto varuje pred zvýšeným rizikom vzniku požiarov a spoločne vyzývajú obyvateľov ako aj návštevníkov Mestských lesov, aby nezakladali oheň v prírode,“ informoval v pondelok hovorca mesta Vladimír Fabian.

Upozornil, že v čase vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

„Fyzickým i právnickým osobám sa v zmysle príslušného zákona o ochrane pred požiarmi a vyhlášky ministerstva vnútra zakazuje v prírode fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň, vypaľovať porasty, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch.“

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rešpektujte všetky platné zákazy a odporúčania

Vaša lokalita: Košice Predpoveď počasia na dnes 20:00 23 ℃ Riziko zrážok: 50% 23:00 20 ℃ Riziko zrážok: 30%

Vlastníci, správcovia, užívatelia alebo obhospodarovatelia lesov a lesných pozemkov sú v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom povinní zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, predovšetkým v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, podľa vypracovaného časového harmonogramu.

„Takisto je dôležité, aby každý, kto chce ísť v tom čase do prírody, rešpektoval a bral na vedomie zákazy a odporúčania, ktoré v súčasnosti platia v lesoch, na lúkach a iných trávnatých a prírodných plochách a sú uvedené na značkách umiestnených na viditeľných miestach. Pri nerešpektovaní týchto zákazov môžu hasiči uložiť fyzickej osobe pokutu do 331 eur a právnickej osobe až do výšky 16 596 eur,“ zdôraznil Fabian.

Vyhlásenie „Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom, a na lesných pozemkoch" platí v Košiciach až do odvolania.