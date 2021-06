Košické talenty si už nebudú fotiť fínske haly. Jednu budú mať na sídlisku pri škole

Rovinský: Volajme ju radšej telocvičňa.

27. jún 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Keď chodia mladí hokejisti zo Základnej školy na Považskej ulici 12 na zápasy do Fínska, posielajú odtiaľ fotografie, ako vyzerajú tamojšie tréningové zimné štadióny.

Podobná hala s ľadovou plochou s rozmermi 20 krát 40 metrov by mala vzniknúť aj v areáli tejto košickej školy.

Od roku 2007 je tam niekoľko tried, ktorých žiaci sa venujú hokejovej príprave.

Výstavbu mládežníckeho zimného štadióna zaradilo medzi ťažiskové projekty mesto Košice.

Podľa odhadov by výstavba haly mala vyjsť na 2,4 milióna eur.

Odhlučnená stavba

O pripravovanom zámere diskutovali tento týždeň poslanci mestskej časti Košice-Západ. Na jej území je situovaná i dotknutá škola.

Jej dlhoročný riaditeľ Ľuboš Hvozdovič prezentoval, že na stenách haly budú použité odhlučnené panely, na streche odhlučnený akustický plech a jej vonkajšie steny budú obrastené popínavou rastlinou, čo umožní „prevádzku v tichom režime“.

„Prebieha dokončenie projektovej dokumentácie, do konca týždňa by mala byť odovzdaná. Potom by sa malo uskutočniť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Naším cieľom je zelená a odhlučnená stavba, ktorá by nerušila obyvateľov. Zároveň tým získame ucelený športový komplex, ktorý pomôže mladým športovcom.“

Výhoda v parkovaní

Hvozdovič podotkol, že ako benefit pre obyvateľov v okolí školy vybudujú v jej areáli parkovacie miesta.