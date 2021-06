Šéf FC Košice Trnka zmluvu na arénu podpíše, ale mesto musí prenajať pozemky Maďarom

Problém môže byť s trávnikom i koncertmi.

24. jún 2021 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

Košická futbalová aréna (KFA) vyzerá bezmála pol roka po kolaudácii ako opustené stavenisko. Hracia plocha je prikrytá čiernou fóliou a z jej otvorov prerastá burina. Športovisku chýba okrem trávnika aj klub, ktorý by na ňom hrával domáce zápasy. Vedenie mesta i spoločnosti Košická Futbalová Aréna, a. s. (KFA a. s.), ktorá je vlastníkom i správcom štadióna, rokuje niekoľko mesiacov s klubom FC Košice. Podľa jeho prezidenta Dušana Trnku je reálne, že k podpisu nájomnej zmluvy dôjde ešte v júni. Potenciálny nájomník však podmienil tento podpis dohodou o prenájme mestských pozemkov vedľa arény jeho partnerovi z Maďarska. Ten má v pláne postaviť na tomto mieste tréningové plochy a mládežnícku akadémiu. Po Dunajskej Strede by šlo o druhú akadémiu na území Slovenska, financovanú zo susedného štátu. Na otázky Korzára odpovedal šéf klubu FC Košice Dušan Trnka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V akom stave je dohoda o užívaní KFA medzi klubom, mestom a spoločnosťou KFA, a. s.?

Súvisiaci článok Pri košickej aréne vyrastie futbalová akadémia Čítajte

Posledné 3 mesiace sa veľmi tvrdo pracuje na koncovom znení nájomnej zmluvy. Treba objektívne povedať, že zo strany mesta, vlastníka i klubu FC Košice sa urobil obrovský kus roboty, aby sa dosiahol kompromis. Bolo veľa paragrafov, s ktorými sme nesúhlasili my, s množstvom paragrafov nesúhlasila druhá strana. Nakoniec sa však schyľuje k dohode, ktorá je v hrubých rysoch na stole. Verím, že sa nám do konca júna podarí podpísať zmluvu, ktorá umožní to, aby už na jeseň mohli Košičania prísť podporiť svoj tím do novej arény. My máme veľkú snahu, aby k tomu došlo.

Podľa našich informácií chcelo vedenie mesta i KFA, a. s., zahrnúť do nájomnej zmluvy, aby časť zo vstupného z európskych súťaží šla do rozpočtu mesta. Viete nám to potvrdiť?

Nechcem hovoriť o detailoch zmluvy, o ktorej sa ešte stále rokuje. Boli tam nejaké náznaky, že by chceli participovať na úspechoch klubu. Na to sa dá povedať len toľko, že ak chce niekto brať benefity z úspechov, musí sa podieľať na fungovaní klubu, aj keď sa nedarí.

Môžete zverejniť predbežnú cenu nájmu za KFA?

Myslím si, že v tejto chvíli nie je vhodné uviesť presnú sumu prenájmu. Treba si počkať na podpis zmluvy. Čo môžem povedať, tak mesačne pôjde o desiatky tisíc. K tomu bude treba vyplatiť kauciu, ak by sa pri užívaní štadióna niečo zničilo. V tomto prípade ide o sumu niekoľkých mesačných platieb za nájom.

Cítite od sponzorov klubu záujem, aby sa FC presťahoval do novej KFA?

Nový štadión je dôležitý pre fanúšikov, hráčov a v neposlednom rade i sponzorov. Áno, z ich strany vnímame veľký záujem, aby sme hrávali v KFA. V krátkej dobe budeme verejnosť informovať aj o nových sponzoroch, ktorí pristúpili do klubu.

KFA je stále bez trávnika. Pred časom bolo avizované, že FC začne jeseň na novom štadióne. Je reálne, aby tam klub odštartoval novú sezónu?