Obci neďaleko Košíc hrozí zaplavenie. Kvôli prehnutému mostu, ktorý zničila povodeň

V Družstevnej sa modlia, aby ho nestrhlo.

26. jún 2021 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

Most čaká na zbúranie. Roky sa peniaze nenašli. (Zdroj: Judita Čermáková)

DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE. Mostu v centre obce Družstevná pri Hornáde (okres Košice-okolie), neďaleko potravín a reštaurácie, ktorý roky miestni využívali, hrozí zrútenie.

Zvlnený a na oboch stranách zatarasený most síce uzavreli pred desaťročím, doteraz sa však nenašlo vhodné riešenie na jeho demoláciu. Teraz je v takom stave, že stačí väčšia povodeň a spadne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Boja sa záplav, žiadajú obec o pomoc

Napriek jeho žalostnej kondícii sa nájdu miestni tínedžeri, ktorí oplotenie preliezajú a po nestabilnom moste prechádzajú.

Dokonca z neho skáču do Hornádu, aby sa v horúcich dňoch osviežili.

„Je to extrémne nebezpečné, oni však zrejme nemajú pud sebazáchovy. Chodievajú tadiaľ pravidelne, skáču do vody a nič sa s tým robiť nedá. Tu nemôže byť nejaký policajt, aby most strážil pred dobrodruhmi. Modlíme sa, aby tu zas nebola veľká povodeň,“ povedala nám obyvateľka obce.

V júni 2021 doručili na Obecný úrad v Družstevnej pri Hornáde obyvatelia obce výzvu k okamžitému riešeniu protipovodňovej ochrany v obci.

„Desiatky rokov sledujeme, ako sa mení koryto Hornádu, a so znepokojením upozorňujeme, že každoročné povodne doslova vytrhávajú ľavý breh. Voda zaplavuje nielen naše záhrady, ale aj domy,“ píšu obyvatelia starostovi a poslancom.