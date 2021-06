Kosit začal s vážením odpadu, obce hlásia zníženie jeho množstva o 20 percent

Na východe to využíva 20 samospráv.

24. jún 2021 o 13:05 TASR

KOŠICE. Obce, ktoré využívajú službu Férové váženie viac než rok, vykazujú pokles objemu vyprodukovaného odpadu v priemere o 20 percent.

Za spoločnosť Kosit to uviedla Slavomíra Brzová s tým, že na východnom Slovensku ju poskytujú viac než 20 samosprávam.

Viaceré sa zhodujú, že množstvový zber má zmysel, ak sa vážia všetky komodity.

Zavedenie množstvového zberu má ľudí motivovať k zodpovednejšiemu nakladaniu s odpadmi a vyššej miere ich triedenia. Služba Férové váženie spočíva v tom, že je na zberných nádobách domácností umiestnený čip a na zberovom vozidle zas čítacie zariadenie a dynamická váha.

„Údaje na čipe sa prideľujú konkrétnemu platcovi za odpad. Vzniká tak evidencia počtu nádob v obci a hmotnosti odpadu v každej z nich. Systém umožňuje automatickú identifikáciu nádoby, jej spárovanie s majiteľom a zapísanie váhy odpadu,“ vysvetlila Brzová s tým, že obce tak môžu získať podrobné údaje o produkcii odpadu na svojom území a na základe toho môžu nastavovať poplatky pre domácnosti.

Jeden rok váženia

V obci Kostoľany nad Hornádom v okrese Košice-okolie začali s čipovaním zberných nádob asi pred mesiacom.

„Potrebujeme zozbierať dáta ideálne aspoň za jeden rok váženia, až potom budeme vedieť nastaviť systém,“ povedal starosta Anton Medvec (nezávislý).

Ak by sa platby určovali len na základe množstva zmesového odpadu, podľa neho by hrozilo, že občania by hľadali iné spôsoby, ako sa ho zbaviť.

„Potrebujeme vážiť všetky komodity. Potom by sme vedeli určiť, ako sa ktorá domácnosť zapája do separácie odpadu,“ doplnil.

Začali s vlastným systémom

Množstvový zber nie je novinkou v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou. V roku 2019 tu zaviedli vlastný elektronický systém.

„Už pri tomto QR systéme sme zaznamenali obrovský pokles komunálneho odpadu,“ povedal starosta Ján Fenčák (nezávislý) s tým, že evidovali aj množstvo vyprodukovaného triedeného odpadu.

Po zavedení smart technológie v rámci služby Férové váženie opäť zaznamenali pokles množstva zmesového odpadu a zároveň mierny nárast toho triedeného.

„Naša skúsenosť je taká, že ak sa zavedie Férové váženie, musia sa kontrolovať všetky komodity, nielen zmesový odpad. Potom vidíme, ako domácnosti naozaj pracujú s odpadom,“ povedal.

Cena za kilo odpadu

V obci najnovšie zaviedli aj tzv. odpadové konto domácnosti.

„Každý zaregistrovaný dostane tabuľku s množstvom vyprodukovaného odpadu spolu s prepočtom, koľko to stálo. U nás sa neplatí za odpad na osobu či paušálne, ale za jeden kilogram. Cena je ustálená a nestúpa. Dokonca predpokladáme, že vďaka množstvovému zberu začne po tomto roku mierne klesať,“ dodal Fenčák.