Pri upratovaní Terasy našli vysávač, reproduktory aj čipkovanú spodnú bielizeň

Lejak dobrovoľníkov hodinu zdržal.

26. jún 2021 o 15:09 Michal Ivan

KOŠICE. Približne dvadsiatka Košičanov sa v sobotu ráno zišla pred Miestnym úradom MČ Košice – Západ a zúčastnili sa akcie s názvom Deň čistej Terasy.

Upratovať sa išiel Borovicový háj a nový náter dostali aj dve detské ihriská.

Upratovať sa šiel lesopark

Aj v tomto roku spoločnosť KOSIT už tradične ponúka mestským častiam spoluprácu na veľkej dobrovoľnickej akcii Upracme si Košice. Spolu!

V hodnote daru spoločnosť poskytuje každej mestskej časti prenájom veľkokapacitného kontajnera, rukavice i vrecia na vyzbieraný odpad a následnú prepravu či zneškodnenie odpadu.

„Rozhodli sme sa využiť ešte celkom príjemné počasie a urobili menšiu brigádu pred letom. Zbierať sa bude odpad vo vytipovaných lokalitách. Dnes to bude Borovicový háj a druhou aktivitou bude natieranie detských ihrísk. Všetky prvky potrebujú raz za čas nejakú obnovu,“ vysvetlil ešte pred začiatkom akcie starosta mestskej časti Košice - Západ Marcel Vrchota (SaS).

Lesopark ľudia vo veľkom využívajú na prechádzky, venčenie psov alebo na športové aktivity, preto sa v sobotu rozhodli upratať práve túto obľúbenú lokalitu.

„Snažíme sa lesopark udržiavať v čistote. Je tam plno odpadu najmä od asociálov,“ dodáva.

Najčastejšie sa tam nájdu fľaše, obaly od cigariet, staré oblečenie, ale nachádzajú sa tam aj časti nábytku, stoličky alebo dokonca aj staré matrace.

Lejak dobrovoľníkov neodradil. Pomáhala aj 78-ročná Mária

Napriek rannému odhodlaniu všetkých zúčastnených zdržal dobrovoľníkov približne na hodinu silnejší lejak.

Ľudí to neodradilo a ešte dopoludnia sa začalo s upratovaním Borovicového hája.

Zapojila sa aj aktívna 78-ročná dôchodkyňa Mária, ktorá doma príliš dlho nikdy neobsedí.

„Veľmi rada takto chodím, takže keď sa dá, prídem pomôcť. Pomáham zbierať poháre, upratujem náš vchod, roznášam letáky a chodím ešte aj na univerzitu tretieho veku. Teraz som sa rozhodla prísť pomôcť zveľadiť mestskú časť, aby to tu vyzeralo kúsok lepšie,“ povedala.

Pani Mária je príkladom, že nie len dnešní mladí sa starajú o životné prostredie.

„Keď som chodila do školy, tak sme tiež okolo školy zbierali odpad. Nerozumiem tým ľuďom, ktorí ho len tak odhodia na zem. Už som troch ľudí takto upozornila. Dnes sa na upratovanie teším, lebo veľmi rada chodím. Hlavne, aby som veľa chodila,“ dodala s úsmevom.

Pomôcť prišiel aj 70-ročný pán Štefan.

„Aktivita je veľmi žiaduca. Potrebné je to robiť aspoň raz mesačne. Niektoré miesta na Terase sú tak trochu bez pozornosti a na niektorých miestach sa zoskupujú ľudia, ktorí nevedia, čo je zobrať zo sebou odpad. Aj v parku som videl po partii mladých poukladané fľaše,“ povedal.

Podobné aktivity mu nie sú cudzie.

„Bývam na Terase a okolo svojho bytového domu robím pravidelne takéto upratovanie. Minimálne raz týždenne. Občas mi aj niekto pomôže, ale zväčša sám,“ vysvetľuje.

V sobotu sa stretol s ďalšími dobrovoľníkmi s rovnakou krvnou skupinou.

Vysávač, repráky aj čipkovaná spodná bielizeň

Do upratovania sa zapojila aj Monika so svojim synom Danielom.

„Pravdupovediac k upratovaniu a k starostlivosti o životné prostredie ma možno vedie trochu viac môj syn ako ja jeho,“ hovorí s úsmevom Monika.

Škôlka má na jej syna veľký vplyv.

„Učia sa pomáhať Zemi a ako čistiť prírodu. Samozrejme, aj ja mam k tomu blízko. Skrz neho to však ešte viac vnímam. Syn je veľmi spokojný, už tu má aj kamošku, takže tento deň sa veľmi vydaril. Berie to ako zábavu a o to je to jednoduchšie,“ vysvetľuje.

Na Terasu sa rozhodli prísť pomôcť napriek tomu, že bývajú v inej mestskej časti.

„Sledujeme tieto aktivity, napríklad aj skupinu Trash Heroes a konečne sa nám dnes podarilo prísť na takúto akciu. Keď chodíme na ihriská a vidíme odpadky, tak to tam zbierame ako možno nejakí podivíni, ale teraz sme si povedali, že hromadne to bude predsa len väčšia zábava,“ dodala.

Napriek dažďu dopadla akcia na výbornú.

„Mali sme nakoniec oveľa lepšiu klímu a počasie bolo príjemnejšie. Urobili sa nátery na dvoch detských ihriskách, vyčistila sa časť Borovicového hája a podarilo sa do dvoch tretín naplniť veľkokapacitný kontajner o objeme 16 kubíkov,“ zhodnotil Vrchota.

Vyzbierať sa podarilo vyše 50 vriec odpadu a z lesoparku odniesli aj kusy nábytku.

Dobrovoľníkov najviac prekvapil v lese vysávač, reproduktory alebo aj čipkovaná červená spodná bielizeň.