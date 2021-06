Za smrť kamaráta do väzenia ísť nechce. Auto vraj nešoféroval

Súd rieši nehodu pri obci Buzica.

28. jún 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Pri obci Buzica sa v novembri 2019 stala tragická dopravná nehoda. Osobné auto Škoda Octavia narazilo do stromu a ostalo v ňom zakliesnené. Na následky zranení na mieste zomrel 22-ročný Karol P., ďalší pasažier v aute, vtedy 24-ročný Roland K., sa zranil ľahko.

Podľa polície, ktorá po nehode priniesla základné informácie, sedel za volantom Roland. Dychová skúška u neho preukázala požitie alkoholu. Ešte v novembri bol obvinený z prečinu usmrtenia, neskôr obžalovaný a Okresný súd Košice-okolie ho za smrť kamaráta poslal do väzenia.

Prípad však tak skoro v súdnom archíve neskončí. A to nielen preto, že Roland podal odpor, čím si vynútil dokazovanie na pojednávaní. Ale aj preto, že na ňom vyhlásil, že je nevinný, lebo auto nešoféroval.

Auto narazilo do stromu

Nehoda sa stala krátko pred polnocou zo soboty na nedeľu.

Ako po nehode uviedla polícia, podľa doterajších zistení vodič po prejdení pravotočivej zákruty pravdepodobne nezvládol na mokrej vozovke riadenie auta.

„V šmyku prešiel do protismeru a pokračoval ďalej, až narazil do stromu mimo cesty, v ktorom auto ostalo zakliesnené. Spolujazdec na mieste nehody utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške s výsledkom 0,44 mg/l alkoholu v dychu (0,92 promile). Opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Neskôr bola hladina alkoholu v krvi ustálená na 0,58 až 0,6 promile.

Tri roky väzenia

Po skončení vyšetrovanie bol spis odstúpený súdu a sudkyňa Lenka Saloková o veci rozhodla bez potreby konania hlavného pojednávania.