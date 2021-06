Syna majú vo väzení už 30 mesiacov. Za marihuanu mu hrozí 15 rokov

Za mrežami môže byť dlhšie ako vrah, s ktorým bol na cele.

28. jún 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V utorok to bude presne 30 mesiacov, odkedy je mladý Košičan Róbert (27) vo väzení.

Keď ho polícia chytila po prvý raz v roku 2017, mal pri sebe 12,8 gramu marihuany. Dostal 30 mesiacov s podmienečným odkladom na tri roky.

Pri náhodnej razii v jednej z košických krčiem o dva roky neskôr mal pri sebe 7,7 gramu marihuany. Obvinili ho z opakovanej konzumácie a prechovávania marihuany.

Okresný súd ho odsúdil na 12,5 roka nepodmienečne. K tomu sa zrejme priráta premena podmienky 2,5 roka, čo je spolu 15 rokov nepodmienečne.

Rozsudok ešte nie je právoplatný.

O tom, ako výška trestu šokovala rodinu, ako Robov prípad zasiahol spoločnosť a naštartoval diskusiu o znížení trestov za marihuanu, sme sa rozprávali s jeho rodičmi: otčimom Radovanom Kulínom a mamou Magdalénou Kulínovou.

Vo štvrtok sa očakávalo, že bude Robo prepustený domov a väzobné stíhanie nahradí monitorovací náramok. Ako vnímate, že napriek tomu, že prebehlo probačné konanie, Robo ostal za mrežami?

- Otčim: Prekvapilo nás to veľmi. Na jednej strane milo, lebo sudkyňa ho pustila na náramok. V živote fungujem na džentlmenských dohodách. Preto je nemilé prekvapenie, keď niekomu poviem, že súhlasím a o týždeň je to inak. Zo strany prokuratúry to takto bolo. Súhlasila a odrazu o týždeň nesúhlasila. My sme absolvovali tortúru, kde sudkyňa i náš advokát prišli o čas a my o psychickú pohodu, keď nás niekto na niečo namotá a potom zruší. To bolo nemilé prekvapenie.

Aké vysvetlenie prokuratúry predpokladáte?

- Otčim: Na advokátovu otázku prečo nebolo žiadne odôvodnenie. Netrúfam si tipnúť, som strašne zvedavý. Je tam už 2,5 roka.

Riešili ste už technické podrobnosti v súvislosti s jeho prepustením a nosením náramku?

- Otčim: Áno, v prípade prepustenia treba predložiť faktúry o elektrine, že platí aspoň tri mesiace, že je zmluva s elektrárňami a súhlas, že tam bude bývať.

Bolo by ste radi, keby bol Robo už doma, aj síce s náramkom, ale mimo väzenia?

- Otčim: Určite je to pohodlnejšie, už len kvôli tým podmienkam vo väzení. Na dolných poschodiach je momentálne 40 stupňov, na horných 50. Takže už len to, že by sedel doma, kde je chladnejšie a má sprchu. Vo väzení ju má dvakrát do týždňa.

Ako vnímal on, že prokurátor zahlásil sťažnosť?