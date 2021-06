Dve ocenenia z Art Film Festu si odniesol kontroverzný film o porne

Premietania boli beznádejne vypredané.

27. jún 2021 o 14:01 Judita Čermáková, Monika Almášiová

KOŠICE. Ďalší ročník Art Film Festu je na konci.

V nedeľu sa odovzdávali ocenenia Modrý anjel najlepším filmom a tvorcom.

Filmový festival si dal pre pandémiu minulý rok prestávku, ani tento rok sa ešte nemohol uskutočniť vo forme, na akú sú návštevníci zvyknutí.

Obvykle trval deväť dní a porota v súťaži medzinárodných filmov rozhodovala o najlepšom spomedzi jedenástich snímok.

Tentoraz bol festival päťdňový a čisto ženská porota si musela stihnúť pozrieť deväť filmov.

„Po prvýkrát v histórii festivalu sme mali ženskú porotu. Nechcem dávať nejaký prísľub, ale budem sa usilovať, aby ženy mali aj v budúcnosti v porote prevahu,“ vyjadril svoju spokojnosť s porotou v zložení Natália Germani, Maja Hriešik a Tereza Nvotová, umelecký riaditeľ Peter Nágel.

Kontroverzný, ale víťazný

Cenu Modrý anjel pre najlepší film festivalu získala snímka Rozkoš švédskej režisérky menom Ninja Thyberg.

„Natočiť film o porne je pasca. Filmu Rozkoš sa podarilo vyhnúť všetkým klišé, exploatácii a fetišizácii exotického sveta porna, a zároveň prinútiť nás konfrontovať sa s vlastnými hranicami a položiť si otázku, kde je (by bola) tá moja,“ hovorí vo svojom oficiálnom vyhlásení porota.

Peter Nágel sa mimoriadne usiloval získať film práve pre Art Film Fest, podarilo sa mu to na poslednú chvíľu.

Hoci je film kontroverzný a umelecký riaditeľ si nevie predstaviť, ktorá televízia by ho mala odvahu odvysielať, divákov zaujal. Posledné premietanie bolo beznádejne vypredané.

„Hovorí sa o Slovákoch, že nemajú radi kontroverzné veci, ale ja mám naopak pocit, a začalo to zvolením prezidentky Slovenskej republiky, že chuť Slovákov sa mení a chcú vidieť aj niečo nové,“ zhodnotila porotkyňa Natália Germani.

Oáza má najlepšiu réžiu

Modrého anjela za najlepšiu réžiu získal srbský režisér Ivan Ikić za film Oáza.

Porotkyne ho ocenili „za bravúrne vedenie nehercov a odvahu spracovať veľkú tému lásky, a zároveň aj potrebu každého človeka rozhodovať o svojom živote v akomkoľvek prostredí“.

Protagonistami melodrámy sú traja chovanci sociálneho ústavu pre mladistvých so zvláštnymi diagnózami.

Naturalistická štúdia charakterov a motívov v zariadení, ktoré pripomína skôr väzenie ako špecializovanú sociálnu inštitúciu, zaujme dokumentárnou kamerou a výkonmi troch kľúčových nehercov.

„Dej sa odohráva v reálnom zariadení a nakrúcanie muselo byť prispôsobené dennému režimu chovancov,“ prezrádza Nágel.

Ďalšia cena pre Rozkoš

Najlepší ženský herecký výkon podala švédska herečka Sofia Kappel, porotu zaujalo jej stvárnenie hlavnej hrdinky už oceneného filmu Rozkoš.

Ocenenie získala „za obraz silnej ženy, schopnej absolútneho fyzického a psychického sebaobnaženia, ktorá vedome vstupuje do odvrátenej strany zábavného priemyslu, chce za každú cenu uspieť a napriek všetkým prehrám nestratí kontrolu nad svojím životom a rozhodnutiami.“

Porotkyňa a tiež herečka Natália Germáni obdivuje ocenenú herečku, pre ktorú to bolo vôbec prvé nakrúcanie.

„Obdivujem jej odvahu. Po filme som si celý večer kládla otázku , či by som prikývla na takúto úlohu, odpoveď stále nepoznám.“

Úprimné filmy

Modrého anjela za najlepší mužský herecký výkon získal ruský herec Vladimir Onochov, predstaviteľ hlavného hrdinu filmu Ľoška – lovec veľrýb.

Porota ocenila jeho „schopnosť preniesť nás do vzdialeného sveta Čukotky a krehkého obdobia chlapčenského dospievania“.

Porota sa rozhodla udeliť aj čestné uznanie. Za kameru filmu Pot poputuje do rúk poľského kameramana Michała Dymeka.

Téma filmu je mimoriadne aktuálna, zobrazuje populárnu fitnes motivátorku, ktorú na sociálnej sieti sleduje množstvo obdivovateľov, ale ktorá v skutočnosti túži po ozajstnom súkromí.

„Takmer všetky filmy v súťaži boli výnimočné svojou úprimnosťou a schopnosťou vtiahnuť nás do životov a svetov ľudí, ktorých v mainstreamových médiách skoro nevidíme,“ vyhlásili porotkyne.

O rok opäť

Umelecký riaditeľ festivalu vyjadril spokojnosť s týmto ročníkom a hoci mali organizátori obavy, či sa ľudia do kinosál vrátia, dokázali, že hlad po veľkom plátne majú veľký.

„Pred dvoma mesiacmi sme ešte nevedeli, či podmienky umožnia festival otvoriť. My sme boli pripravení, no obávali sme sa, či pri všetkých obmedzeniach to bude mať efekt, ktorý očakávame. Tento festival je po dlhej dobe opäť hromadným kultúrnym podujatím. Návštevnosť v slovenských a českých kinách je po otvorení alarmujúca, ale festival tento problém nemá. Už prvý deň videlo filmy deväťsto ľudí a každý ďalší vyše 1 500, v nedeľu dokonca 6 000. Kinosály sme mohli naplniť pre opatrenia len do polovice,“ hodnotí tento ročník.

Termín budúcoročného festivalu ohlásil umelecký riaditeľ Peter Nágel na 17. až 25. júna 2022.

