Košická nemocnica po požiari opäť sprístupnila urgent. Chýba 60 postelí

Časť kliniky ostáva mimo prevádzky.

29. jún 2021 o 11:04 (aktualizované 29. jún 2021 o 12:59) Kristián Sabo

KOŠICE. Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach po rozsiahlom požiari zo 17. júna opäť sprístupnili pre pacientov.

K dispozícii však zatiaľ nebudú všetky lôžka, keďže požiar a dym postele poškodili.

Nemocnici sa už podarilo priestory pripraviť tak, aby mohli byť verejnosti dostupné, aj keď v mierne obmedzenom režime.

Okrem urgentného príjmu boli do prevádzky uvedené aj Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a čiastočne aj Klinika úrazovej chirurgie (KÚCH). Práve na jej septickom oddelení na 1. poschodí vypukol požiar.

Riaditeľ: Prevádzka je zabezpečená

Výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť UNLP Ľuboslav Beňa nám povedal, že v súvislosti s výbuchom a následným požiarom vznikla 17. júna na urgentnom príjme v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura na Rastislavovej ulici mimoriadna situácia.

„Vďaka profesionálnemu prístupu kolegov a hasičov nedošlo k žiadnym škodám na zdraví a životoch. Okamžite po požiari sme všetky aktivity čiastočne presunuli na Triedu SNP. V utorok po testovacej prevádzke, ktorú sme začali v sobotu, a po všetkých revíziách sme pristúpili k opätovnému otvoreniu týchto priestorov,“ uviedol Beňa.

Doplnil, že v objekte bude prebiehať riadna prevádzka urgentného príjmu Kliniky úrazovej chirurgie a oddelenia ARO.

Požiar však neodstavil z prevádzky len 6-poschodový objekt urgentného príjmu, ale aj heliport.

„Ten už je úplne funkčný. Príjem pacientov je aj odskúšaný, pretože je to veľmi dôležitá časť v rámci záchrany života. Vrátili sme sa do normálu, síce s limitovanou kapacitou lôžok v tejto budove. Ak by bola požiadavka na väčšie množstvo postelí, vieme pacientov umiestniť na iných oddeleniach.“

Beňa zatiaľ nevedel vyčísliť, aké mala nemocnica doteraz náklady na rekonštrukciu objektu, aby v ňom mohli spustiť prevádzku.

„V zásade poschodie, kde vznikol požiar, je v stave, ako sme ho našli po uhasení plameňov. Prebiehajú stále obhliadky poisťovacích spoločností. Vo zvyšku budovy sa však robili kompletné revízie, budovu skontroloval statik, opravovala sa elektroinštalácia a sušili priestory.“

Vyčíslenie doterajších škôd však nemocnica zatiaľ neuviedla.

Najviac poškodené oddelenie KÚCH oprava ešte len čaká. Kedy bude hotová, nevedno.

„Ťažko povedať, určite to nebude v priebehu niekoľkých týždňov. Budeme hľadať prostriedky na rekonštrukciu. Budeme robiť všetko pre to, aby sme čo najskôr spojazdnili budovu v celom profile,“ povedal Ľ.Beňa.

K dispozícii nebude septické oddelenie

Prednosta Kliniky úrazovej chirurgie UNLP Miroslav Kitka zdôraznil, že počas požiaru zhorela jedna izba.

Nevedel však upresniť, kvôli čomu požiar vznikol.

„Náhodne, to sa ešte vyšetruje. Plamene zničili celé jedno oddelenie. Až 30 postelí, ktoré sú v ňom situované, je začiernených a momentálne pracujeme v úspornom režime, keďže nemáme k dispozícii všetky priestory,“ uviedol Kitka.

Ľudia, ktorí prídu po úraze, budú podľa prednostu ošetrení a nemusia sa báť.

„Iste nie. Fungujeme síce v stiesnenom režime, ale úplne normálne. Problémom je maximálne to, že nemáme k dispozícii toľko postelí, ako sme mali pred požiarom. Za normálnych okolností máme k dispozícii 100 postelí, teraz sotva 40,“ vysvetlil Kitka.

Dodal, že zničené je septické oddelenie, ktoré nebude k dispozícii.

Jedna posteľ zhorela úplne, ostatné boli poškodené.

„Čo sa týka prístrojového vybavenia, to je v poriadku a požiar ho nepoškodil. Skôr je na tom horšie budova, budeme musieť vymeniť okná.“

Počas požiaru boli v objekte hospitalizovaní aj pacienti napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Išlo o výnimočnú situáciu, ktorú museli urgentne riešiť.

„Prišli hasiči a v spolupráci s nimi sme ich evakuovali. Boli presťahovaní do iných priestorov,“ dodal Kitka.

Ak by došlo naraz veľa pacientov, hoci kapacita lôžkovej časti urgentného príjmu je znížená na necelú polovicu, podľa Kitku by sa o nich postarali.

„Máme v zálohe ešte jednu nemocnicu, ako aj ďalšie oddelenia. Ošetrovať a vyšetrovať môžeme bez obmedzení. Ambulantná činnosť je úplne zabezpečená.“

Lekárka: Bola to hrôza

Doktorka z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Tünde Korčeková zdôraznila, že prežili mimoriadne kritickú situáciu. Aj kvôli tomu, že mali pacientov v umelom spánku.

„Základné životné funkcie boli zabezpečené tým, že boli na dýchacích prístrojoch. Išlo hlavne o kyslík, keďže počas požiaru mohlo dôjsť k výbuchu. Preto sa uzatváral prístup kyslíka, čiže sme pacientov museli dať na kyslíkové bomby,“ opísala situáciu Korčeková.

Potom pacientov okamžite transportovali mimo budovu a previezli záchrannými zložkami do iných nemocníc.

„Chcela by som sa iným nemocniciam poďakovať za to, že nám v ťažkej situácii pomohli a pacientov prebrali do svojej starostlivosti.“

Korčeková síce počas požiaru službu nemala, vraví však, že si ani nevie predstaviť, čo sa muselo diať.

„Rozozvučí sa alarm a musíte okamžite opustiť budovu. Funguje jeden výťah, sú tu stovky pacientov a z toho 80 percent imobilných. Psychicky to musí byť náročné.“

Po požiari podľa Korčekovej pokračovali v poskytovaní urgentnej zdravotnej starostlivosti pre traumatologických pacientov na Triede SNP.

Museli sa flexibilne prispôsobiť novým podmienkam.

„Aj keď je to naša nemocnica, ale my tam nepracujeme, teda sme boli v neznámych podmienkach. Sme radi, že sme už opäť na svojom oddelení a môžeme pomáhať pacientom,“ doplnila Korčeková.

Odhadovaná škoda, ktorú požiar spôsobil, je vyčíslená na približne pol milióna eur.