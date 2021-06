Nepríčetný takmer zabil kamaráta. S podmienkou nepochodil

Z ublíženia na zdraví bol pokus o vraždu a napokon opilstvo.

29. jún 2021 o 12:16 Róbert Bejda

KOŠICE. Do minuloročnej košickej krimikroniky pribudol v októbri záznam o krvavom a takmer tragickom incidente. Stal sa v chatke na Ulici 1. mája v mestskej časti Košice-Krásna. Za mrežami skončil 24-ročný Martin H.

Polícia najprv začala trestné stíhanie neznámeho páchateľa pre ublíženie na zdraví. Potom už konkrétne Martina obvinila z pokusu o obzvlášť závažný zločin vraždy a napokon pre opilstvo. Kým na začiatku trestného stíhania mu hrozilo až 20-ročné väzenie, napokon od troch do ôsmich.

Teoreticky mohol vyviaznuť aj s podmienkou. A o tú sa v utorok na krajskom súde pokúšal.

Mohol ochrnúť alebo zomrieť

Mladý Košičan čelil obvineniu, že v prízemnej izbe chatky napadol 33-ročného Michala T.

Presne nezisteným predmetom ho mal osemkrát bodnúť do oblasti chrbta a hrudníka.

Podľa lekárskej správy Michal utrpel pneumotorax pľúc s dobou liečenia najmenej jeden mesiac.

Podľa znenia obvinenia, ak by poškodenému nebola poskytnutá rýchla odborná lekárska pomoc, mohlo dôjsť k jeho úmrtiu. Ak by nôž zasiahol miechu, mohol ochrnúť.

Svedkovia: Bol úplne mimo

Rozhodujúca pre pôvodné obvineniu z vraždy bola najmä výpoveď poškodeného Michala. Opísal, že najprv pod prístreškom pri chatke sedeli štyria, potom prišiel aj Martin. Vraj bolo zjavné, že je nadrogovaný.

Obaja si potom v izbe pustili hudbu a hlavou si kývali do rytmu. Stáli tvárou k sebe a Michal mal pocit, že ho kamarát chce objať. Keď ho objal, myslel si, že ho päsťami udiera do chrbta.

Až po chvíli prišiel na to, že ho v tom objatí vlastne bodá. Pocítil slabosť a pomaly padal do kolien. Na buchot pribehli do izby ostatní a útočníka odtiahli. Martin sa podľa nich správal, ako keby bol „v nejakom amoku".

Drogoval, hoci sa mal liečiť

Pre ďalší postup vo vyšetrovaní bol dôležitý posudok z psychiatrie. Podľa neho Martin v čase skutku trpel závažnou duševnou poruchou, vyvolanou požívaním viacerých psychoaktívnych látok. Išlo o intoxikačnú psychózu, pre ktorú boli ovládacie a rozpoznávacie funkcie vymiznuté.

U Martina tento stav vyvolalo od roku 2013 pravidelné užívanie marihuany, pervitínu, alkoholu a občasne aj extázy a LSD. V roku 2019 bola u neho po prvý raz diagnostikovaná psychotická porucha.

Liečbu a prísnu abstinenciu drog dodržiaval do júna 2020. Vtedy začal piť a drogovať opäť, hoci vedel, že je to nebezpečné. Preto sa psychotická porucha vrátila.