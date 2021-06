S autom zaparkoval v čerstvom betóne. Fotka je hitom internetu

Kolesá mu prituhli, tlačili ho chlapi, ťahalo BMW.

29. jún 2021 o 19:12 Kristián Sabo

KOŠICE. Kuriózna nehoda sa udiala v utorok v Košiciach na Hviezdoslavovej ulici, ktorá je pre rekonštrukciu aktuálne uzavretá.

Vodič Fiatu Punto si pravdepodobne nevšimol, že cestu obnovujú a namieril si to do čerstvo naliateho betónu. A to aj napriek tomu, že na opravu cesty upozorňujú značky a je obkolesená páskou.

V horúčave, aká v meste vládla, mu betón ku kolesám rýchlo prischol. S naštartovaným autom to už nešlo ani vpred, ani vzad do bezpečia.