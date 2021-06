Ponor do hĺbky 20 metrov a predsa bez vody. Potápači si ho môžu vyskúšať v Košiciach

Tréningom nasucho sprevádza ich exkolega.

1. júl 2021 o 0:00 Katarína Gécziová

KOŠICE. Každý rok si potápači z východného Slovenska, ktorí čistia vodné plochy, zájdu na špeciálnu regeneráciu do Nemocnice AGEL Košice-Šaca, ktorá prevádzkuje hyperbarickú komoru.

Takzvaná oxygenoterapia v komore zabezpečí ľudskému telu 20-násobne vyšší prísun kyslíka a pomáha pri detoxikácii a regenerácii organizmu.

V uplynulých dňoch túto terapiu podstúpili potápači, ktorí vyzbierali niekoľko vriec odpadu usadeného na dne vodnej nádrže Bukovec.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako reálne potápanie

Hyperbarická komora je taktiež vhodná pre začínajúcich potápačov a frekventantov potápačských kurzov. Využívať ju môžu na absolvovanie takzvaného suchého ponoru, vyskúšajú si tak vyrovnávanie zmeny tlakov počas kompresie.

„Ide o názorné ukážky pri zmenách objemu a tlaku, ktoré potápač pociťuje pri ostrom ponore. V hyperbarickej komore je tiež možné demonštrovať zmenu veľkosti pľúc a množstvo dýchaného vzduchu pri rozdielnych tlakoch, ktoré predstavujú aktuálnu hĺbku ponoru,“ hovorí MUDr. Ján Orság z Nemocnice AGEL Košice-Šaca.

Odborník a bývalý potápač v jednej osobe pokračuje, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že aj pri ponorení do malej hĺbky a nádychu pod hladinou je potrebné smerom nahor postupne pomaly vydychovať.

Uvoľní sa tým tlak v dýchacích cestách a nedochádza k ich rozpínaniu, čo do určitej miery pomáha predísť mechanickému poškodeniu pľúc.

Hĺbka 20 metrov

Pobyt v hyperbarickej komore predstavuje nezvyklé prostredie s pomerne výrazným tlakovým rozdielom oproti normálnym fyziologickým podmienkam.

Tlak v komore je možné prirovnať k ponoru pod hladinu vody. V šačianskej nemocnici vykonávajú hyperbarickú terapiu pod tlakom od 1,2 do 1,6, prípadne až 2 barov, čo zodpovedá ponoru od 12 do 16 metrov, prípadne až do 20-metrovej hĺbky.

„Vzostup a pokles tlaku je nastavený tak, aby jeho zmeny bez problémov zniesli aj pacienti vo vyššom veku,“ vysvetľuje doktor Orság.

Dýchanie čistého kyslíka cez masku nie je pre človeka celkom prirodzené, ale dá sa zvládnuť.

Podľa Orsága je najčastejším problémom pri pacientoch fakt, že dýchanie čistého vysušeného kyslíka môže spôsobovať dráždenie dýchacích ciest a nutkanie na kašeľ.

Pri toxických účinkoch kyslíka môže dôjsť k malátnosti, kŕčom, až k strate vedomia. Po prerušení prívodu kyslíka sa stav pacienta veľmi rýchlo upraví.

Vážne ťažkosti neboli

Hyperbarickú oxygenoterapiu začala šačianska nemocnica prevádzkovať pred osemnástimi rokmi.

Vtedy bola na ich dnešnej klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie postavená prvá viacmiestna hyperbarická komora na Slovensku.

Orság pokračuje, že počas celého obdobia prevádzky komory nezaznamenali u pacientov vážnejšie problémy.

„V prípade subjektívnych ťažkostí, napríklad bolestiach zubov, sufúzie do bubienka so sprievodnými bolesťami hlavy, je vzostup tlaku prerušený a cez vyrovnávaciu tlakovú nádobu je v sprievode zdravotníckeho pracovníka liečba prerušená alebo definitívne ukončená,“ dodáva odborník.

Ako funguje hyperbarická komora Dýchaním normosférického vzduchu dochádza v organizme k výmene kyslíka za CO2. Transport a výmenu zabezpečujú červené krvinky, konkrétne hemoglobín. Touto cestou je u zdravého človeka zabezpečený dostatočný prísun kyslíka pre život a metabolizmus buniek. Saturácia hemoglobínu kyslíkom v klasických podmienkach u zdravého človeka predstavuje 91 až 100 %. Základným princípom fungovania hyperbarickej komory je dýchanie čistého kyslíka pri pretlaku 2,0 baru, kedy je v telesných tekutinách rozpustených 20-krát väčšie množstvo kyslíka než v prípade kyslíka viazaného na hemoglobín. Dýchaním stopercentného kyslíka pri pretlaku 1,6 - 2,0 baru sa zabezpečí dostatočná zásoba kyslíka pre organizmus aj do poškodeného nedokrveného ischemického tkaniva, čo spôsobuje rýchlejšiu regeneráciu organizmu a zníženie edémov.