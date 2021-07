Trnka: Mimo Košíc sa nedá slušne najesť ani ubytovať, Nemec je zhrozený na 20 rokov

KOŠICE. Namiesto rozvoja cestovného ruchu sa správa ako reklamná agentúra.

To je len jedna z výhrad k činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Krajskí poslanci v pondelok rokovali o jej činnosti za uplynulý rok.

Organizácia s ročným rozpočtom približne 800-tisíc eur zamestnáva trinásť ľudí, jej predsedom je župan Rastislav Trnka (nezávislý).

Krajský a zároveň parlamentný poslanec Milan Potocký (OĽaNO) pred niekoľkými mesiacmi interpeloval vedenie župy, aby predložilo správu o jej činnosti.

„Považujem za závažný problém, že sme 4 roky poslancami a teraz bola predložená prvýkrát. V posledných rokoch sa krajská organizácia cestovného ruchu zamerala na podporu kultúrno-spoločenských podujatí v rámci kraja, napríklad varenie pirohov a podobne, ale nie na projekty, ktoré prinesú kraju trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu,“ kritizuje Potocký.