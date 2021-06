Jeden nôž zlomil v rane, druhý zohol. Otec pobodaný do tváre aj krku stratil 1,5 litra krvi

Syn dostal za pokus o vraždu osem rokov.

1. júl 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V jednom z rodinných domov v obci Vyšná Kamenica v okrese Košice-okolie došlo vlani v októbri ku krvavému incidentu. Syn dvoma nožmi zaútočil na otca a zasadil mu spolu sedem rán. Kým starší z mužov skončil v nemocnici, mladší na polícii.

Frederik Š. (24) bol obvinený z pokusu o vraždu a súd ho vzal do väzby pre dva dôvody. Obavu, že sa bude skrývať, aby sa vyhol trestu, alebo že bude pokračovať v trestnej činnosti.

V stredu ráno si na Okresnom súde Košice I vypočul rozsudok.

Nezomrel vďaka lekárom

Incident sa stal v posledný októbrový deň hodinu pred polnocou v obývacej izbe domu.

Podľa znenia obvinenia Frederik po predošlej hádke s otcom Stanislavom a pod vplyvom alkoholu zaútočil nožom s čepeľou dlhou 12 cm.

Veľkou prudkosťou a intenzitou ho trikrát bodol do brucha a potom raz do hrudníka. Pri tomto zásahu do hrudnej kosti sa nôž zlomil a čepeľ ostala v dĺžke 8,3 cm v rane.

Frederik siahol po druhom noži, ktorý mal vrúbkovanú čepeľ dlhú 14 cm. Minimálne raz bodol otca do tváre a raz do zadobočnej oblasti krku, pričom sa čepeľ ohla.

Stanislav utrpel viacero rezných i bodných rán na rukách, brade, jazyku i bruchu. Pri zakrvácaní do brušnej dutiny stratil 1,5 litra krvi. K jeho smrti nedošlo len vďaka poskytnutiu rýchlej zdravotnej pomoci.

Na péenke bol tri mesiace a liečba trvala ešte dlhšie.

Motív: Týranie

Na polícii sa Frederik k činu priznal, svoje konanie oľutoval a vysvetlil.