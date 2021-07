Letné radovánky pred sto rokmi: Za pár korún na ostrov Lopud alebo sa čľapkať v Hornáde

Prázdninové články z dobových novín.

4. júl 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Ako vyzerali prázdninové výlety a dovolenky pred vyše sto rokmi? Odpoveď môžeme nájsť v starých novinách, ktoré uchováva Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Vybrali sme vám z nich skutočné perličky.

Poznámka: Pre zachovanie autenticity sme staré novinové články nechali v plnom znení a s pôvodným pravopisom.

Výletne miesta nášho mesta

Košice majú okolie bohaté na prírodné krásy. Radi navštevujeme svieže smrečiny Bankova, radi sa kocháme panorámou z Jahodnej alebo z vyhliadkovej veže na Hradovej. No neuspokojme sa iba s týmito blízkymi lokalitami, zájdime aj ďalej, do hôr, objavme vzdialenejšie krásy nášho okolia, ktoré nám môžu ponúknuť ešte krajšie výhľady a zážitky. Turistické cestičky v okolí sú vďaka košickej sekcii Karpatského spolku značené farbami a tabuľami, za čo im patrí veľká vďaka.

Keď opustíme železničnú zastávku v Kostoľanoch n/Hornádom a pri železnom moste odbočíme z krajinskej cesty doľava, čoskoro sa ocitneme v údolí Brodkého potoka. Značky nás dovedú až k Ireninmu prameňu, odkiaľ sa po menšom stúpaní dostávame po pohodlnej cestičke k slávnej Kráľovej studni. Z tohto miesta sa cez Kavečany a popri Hradovej dostaneme domov ešte pred západom slnka.

Rovnako údolím Brodkého potoka vedie chodník na Bielu skalu (820 m), Vysoký vrch (853 m) a o niečo nižšie na vyvýšeniny Prielohy a Stádlo. Zo všetkých týchto návrší je čarokrásny výhľad. Chodníčky sú všade riadne upravené. Výlet ukončíme cez Kysak v Obišovciach.

Z Vysokého vrchu smeruje značená cesta na Jahodnú, a z vrchu Pokrivý do Košickej Belej. Z poslednej vyvýšeniny vedie strastiplná cesta až k Ružínu, ktorého mlyn v pozadí s rímskokatolíckym kostolom ponúka malebnú scenériu. Z Pokryvého môžeme prejsť aj na pustý vrch Sivca. Z jeho vysokých brál ďaleko dovidieť do údolia Hornádu, i do častí Abova, Spiša a Šarišskej župy. Z Jahodnej a Košickej Belej sa do Košíc dostaneme pešo, z Ružína sa môžeme prepraviť vlakom.

Zo železničnej zastávky Košické Hámre sa vydávame z Hornádskeho údolia do Opátky, cestou míňame dediny Košické Hámre a Malý Folkmár. Obec Opátka je východiskovým bodom pre tri rôzne výletné trasy. Sú to: Opátka – Kojšovská hoľa – Gelnica (iba pre vytrvalých výletníkov), Opátka – Zlatá Idka a Opátka – Vyšný Klátov – Košice. Dobre značené trasy vedú cez husté, tmavé a tiché lesy, odkiaľ sa vraciame domov nabitý energiou.

Idegenforgalom, 1911

Lacný augustový výlet

Keď uvažujeme v dnešnej dobe o cestovaní do cudziny, musíme dať v prvom rade prednosť bratskej Juhoslávii, ktorá okrem toho je tiež jedinečným štátom, kde možno skutočne za nepatrný obnos príjemne a dobre stráviť dovolenú.